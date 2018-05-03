DİSK'ten 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

DİSK Basın İş, her ay yayımladığı medyaya yönelik baskıları, hak ihlallerini bir araya getirerek “2017 Basın Almanağı”nı Türkçe ve İngilizce olarak hazırladı. DİSK Basın İş, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü için de bir mesaj yayımladı.

Almanğın içeriği dair, "yargılandığımız davalardan, meslektaşlarımızdan ya da medyadan derlendi" dedi. Basında yaşanan hak ihlallerinin yanı sıra almanakta DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren'in, Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'nın, Özgür Basın İnisiyatifi Sözcüsü Hakkı Boltan'ın, tutuklu gazeteci Etkin Haber Ajansı editörü İsminaz Temel'in, Adalet Nöbeti’nden Av. Kemal Aytaç ve Av. Gülendam Sam'ın ve Dışarıdaki Gazeteciler'in de yazısı bulunuyor.

Sendikanın yayımladığı Dünya Basın Özgürlüğü mesajı şöyle:

Etrafımızı saran bu karanlık karşısında hakikati savunuyor olmaktan aldığımız güçle 'Mücadeleye devam!' diyoruz. Zorbalıklar, hukuksuzluklar ve yalandan güç alarak kendi korku iktidarını kuranları durdurmak için dayanışma ve mücadele imkanını yaratmaktan geri durmuyoruz. O yüzden 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde bir kez daha tüm meslektaşlarımızı birlikte dayanışmayla, örgütlenerek birlikte yol yürümeye çağırıyoruz.

"Etrafımızı saran bu karanlık karşısında hakikati savunuyor olmaktan aldığımız güçle 'Mücadeleye devam!' diyoruz. Zorbalıklar, hukuksuzluklar ve yalandan güç alarak kendi korku iktidarını kuranları durdurmak için dayanışma ve mücadele imkanını yaratmaktan geri durmuyoruz. O yüzden 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde bir kez daha tüm meslektaşlarımızı birlikte dayanışmayla, örgütlenerek birlikte yol yürümeye çağırıyoruz."

Sendikanın da bileşeni olduğu G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu bileşenleri 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü için bir açıklama yayımladı. Gazetecilik Örgütleri Platformu açıklamada şöyle dedi:

"Bu 3 Mayıs’ta da, karşı karşıya olduğumuz kara tablonun değiştirilmesinin yolunun örgütlü mücadele ve dayanışmadan geçtiğinin bilinciyle, bütün meslektaşlarımızı bağımsız, çoğulcu ve özgür bir gazetecilik için birlikte mücadeleye çağırıyoruz."