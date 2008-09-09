DİSK'ten 12 Eylül mitingi



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 12 Eylül'ün 28. yıl dönümü nedeniyle 13 Eylülde, İzmir'de ''Emek ve Demokrasi Mitingi'' düzenleyeceklerini belirterek, ''Emeğe, kıdem tazminatlarına yönelik girişimlere karşı Gündoğdu Meydanı'ndan haykıracağız'' dedi.



DİSK Ege Bölge Temsilcileri Kurulu toplantısında konuşan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, ''12 Eylül darbesinin 28. yıl dönümü nedeniyle 13 Eylülde İzmir'de 'Emek ve Demokrasi Mitingi' düzenleyeceğiz. Başbakan'ın 'Gavur İzmir' dediği yerde, 'malum' diye tanımladığı örgütler, hesaplaşmak için İzmir'de olacaklar'' diye konuştu.



DİSK üyelerinden bugünden itibaren miting için ''seferberlik'' başlatmalarını isteyen Çelebi, şunları kaydetti:



''Çocuklarınızla anneleriniz, babalarınız, kardeşlerinizle o alanı doldurmanızı istiyorum. Emeğe, kıdem tazminatlarına yönelik girişimlere karşı Gündoğdu Meydanı'ndan haykıracağız. Bu miting, demokrasi ve emek yanlısı herkesin İzmir'de buluşma mitingidir. İşçi sınıfının diz çökmediğini, meydan okuduğunu Ankara'ya, herkese haykıracağız.''



DİSK Genel Başkanı Çelebi, 12 Eylül askeri ihtilalinin işçilerin, emekçilerin kazanılmış haklarını, demokratik kazanımlarını ortadan kaldırmak ve sermayenin talep ve çıkarlarını rahatça gerçekleştirecek ortamı sağlamak ve bunun yasal düzenlemelerini yapmak için gerçekleştirildiğini iddia etti.



Türkiye'nin 12 Eylül'de çok şey kaybettiğini söyleyen Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Ne unuturuz ne affederiz. Bir görevle karşı karşıyayız. Ya İzmir'den bir yürüyüş başlatacağız ya da başlatacağız. Başka yolu yok. Bu Türkiye'nin aydınlık yarınlarının, özgür, demokratik, bağımsız, eşit bir Türkiye yürüyüşüdür. Bu Silvan'daki çoban ile Çankaya'daki Cumhurbaşkanının eşit olduğu bir hukuk anlayışı yürüyüşüdür.''



DİSK Genel Başkanı, mitinge DİSK'in yanı sıra Türk-İş, KESK, Türk Tabipler Birliği, TMMOB, Türkiye Barolar Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği gibi kuruluşların da katılacağını bildirdi.



Çelebi'nin konuşmasının ardından DİSK üyeleri ve yöneticileri, mitinge ilişkin önerilerini paylaştı.

