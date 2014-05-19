T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Disko kapısında ayrımcılık

Almanya'da Burkina Fasolu Hamado Dipama, gece kulüplerine alınmadığı ve ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle dava açtı.

19 Mayıs 2014 19:27


“İçeride özel parti var“, “Sadece rezervasyonla alıyoruz“ ya da “Sadece sürekli müşterilerimiz girebilir…”

Hamado Dipama, Münih'teki diskoların kapısında sık sık bu tür cümleleri duyuyor. Almanya'ya 2002 yılında mülteci olarak gelen Burkina Fasolu 39 yaşındaki Dipama, gece kulüplerindeki korumalar tarafından sürekli geri çevrildiğini ve arkadaşlarının da bu muameleyle sürekli karşılaştığını anlatıyor. Dipama akşamları dışarı çıkmanın artık keyif vermediğini, aksine üzüntü çektiğini de sözlerine ekliyor.

Ayrımcılığı test etmişler

Ancak Münih Yabancılar Konseyi üyesi olan Dipama bunu kabullenmek niyetinde değil. Bu yüzden de işe Afrikalı, Türk, Yunan, Fransız ve Alman arkadaşlarıyla birlikte ayrımcılığı test etmekle başlamış. Bir hafta sonu altı arkadaşıyla dışarı çıkmış ve gece kulüplerine ayrı ayrı girmeye çalışmışlar. Kendisi ve siyah tenli arkadaşları 25 kulüpten 20'sinde içeri alınmamış.Türk arkadaşı da içeri girme girişimlerinde genellikle başarısız olmuş. Beyaz tenli arkadaşları ise sorunsuz bir şekilde diskolara girmiş.

Dipama, korumaların soru sormalarına bile izin vermediğini ifade ederek “Eğer soru sormaya başlarsam şunu duyuyorum: Lütfen biraz yer açın, şu anda hiç tartışmak istemiyorum. Bu durumda benim de söyleyecek birşeyim kalmıyor“ diyor.

Dipama arkadaşlarıyla yaptığı denemenin ardından uğradığı zararın tazmin edilmesi için dava açmış. Eşit Muamele Yasası uyarınca şikayette bulunduğunu belirten Dipama, yasanın etnik kökeni, cinsiyeti, dini ya da dünya görüşü nedeniyle insanların ayrımcılığa uğramasını engellediğine dikkat çekiyor.

Hukuki tespit zor

Dava nisan ayından bu yana Münih'teki mahkemede devam ediyor. Ancak bu tür olayların hukuki durumunu tespit etmek oldukça güç oluyor. Ayrımcılık nerede başlıyor? O işletmenin kendi kuralları var mı? Tanıkların da birbiriyle çelişen ifadeler verdiğini belirten Mahkeme Başkanı Ulrich Locher, kanıtların karmaşık hale geldiğini söylüyor.

Bu, diskoların içeri giriş uygulamasıyla ilgili Almanya'da görülen ilk dava değil. Hannover'deki bir işletme kapıdan çevirdiği Türk kökenli müşterisine bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Suriyeli bir öğrenciye de 500 euro tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Ayrımcılığın nedeni

Uzmanlar ise gece kulüplerinde karşılaşılan bu sorunun günlük hayattaki ayrımcılığın bir parçası olduğunu söylüyor. Sosyolog Daniela Krause, ayrımcılığın nedenlerini şöyle anlatıyor:

“Bunun arkasında ‘aşağıdaki‘ ile arasına sınır çekmek niyeti yatıyor. Alman toplumunda genel olarak siyah bir insanın zayıf toplumsal bir gruba üye olduğu algısı var. İnsanlar hiyerarşiyi koruyarak kendi pozisyonunu da garanti altına almak için çabalıyor. Bu nedenle de insanlar, dış görünüşü kafasındaki resme uymayanlarla arasına sınır koyuyor.“

Hamado Dipama, ev ararken de aynı sorunla karşılaşmış. Hatta bir ev sahibi Burkina Faso'dan geldiğini duyunca telefonu hiçbir şey söylemeden yüzüne kapatmış. Hamado Dipama taşınmak için hâlâ yeni bir ev arıyor…

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Burkina Fasolu Hamado DipamaDipama MünihBurkina FasoluDipamaMünih Yabancılar KonseyiAfrikalı Türk Yunan FransızAlmanLütfenMuamele YasasıMünihTanıklarınMahkeme Başkanı Ulrich LocherAlmanyaTürkUzmanlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24