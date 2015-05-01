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DİSK'in resmi web sitesi hack'lendi

DİSK'in internet sitesi bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı

01 Mayıs 2015 18:15

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) internet sitesi, kendilerini 'Efeler' olarak adlandıran bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

Bilgisayar korsanları internet sitesine, "Üstümüze kılıç çekilmedikçe, vatanımıza girilmedikçe, milletimize cefa edilmedikçe bizden kimseye zarar gelmez. Vatanımıza, dinimize karşı kötü fikirlere sahip olan tüm ülkelere sanal savaş açılacaktır" diye yazdı.

"Efeler", logolarının yanında "Türkün sabrı mı sınanır?" ifadelerine de yer verdi. İnternet sitesinin saldırıya uğradığının fark edilmesinin ardından, site yönetimi tarafından duruma müdahale edildi.

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