DİSK Genel Başkanı Kani Beko: İşçileri taşıyan otobüs şoförleri tehdit ediliyor

Şişli’deki DİSK binası tadilatta olduğu için bu yıl Taksim’e Beşiktaş’tan yürüme kararı alan DİSK’in Genel Başkanı Kani Beko, burada yaptığı açıklamada “Gelişimiz çok kolay olmadı. Birçok bölgeden telefonlar alıyoruz. Otobüslerle Şişli’ye, Beşiktaş’a gelmek isteyen işçi arkadaşlarımızı taşıyan otobüslerin şoförlerini tehdit etmişler. ‘Ehliyetinizi, ruhsatınızı alırız’ diye” dedi.

Kani Beko’nun açıklamaları şöyle:

Gelişimiz çok kolay olmadı. Birçok bölgeden telefonlar alıyoruz. Otobüslerle Şişli’ye, Beşiktaş’a gelmek isteyen işçi arkadaşlarımızı taşıyan otobüslerin şoförlerini tehdit etmişler. ‘Ehliyetinizi, ruhsatınızı alırız’ diye.

Barikatlar kurulmuş. Maalesef, Başbakan’ın söylediği gibi olmadı. Dün çağrı yapmıştı, elinde karanfili olan herkes, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayabilir demişti. Bu yıl geldiğimizde, geçen yıl da olduğu gibi adı belli olmayan bir sıkıyönetim ilan edilmiş.

İşçilerin ve kamu çalışanlarının buraya gelmesi engellenmiş. Biz burada, buraya gelen arkadaşlarımızla birlikte, elimizdeki karanfillerle Taksim alanına yürüyerek, Türkiye’de, dünyada olduğu gibi 1 Mayıs’ı türkülerimizle, şarkılarımızla, halaylarımızla, kamu çalışanlarının, emeklilerin, işsizlerin, demokratik ve sosyal taleplerini demokratik bir şekilde haykırarak bir 1 Mayıs olmasını diliyoruz. Maalesef Başbakan’ın televizyonda yapmış olduğu açıklama gibi herkes özgürce Taksim’e gidemiyor.