DİSK'in ilk kadın başkanı Çerkezoğlu: Bu karanlıktan birlikte çıkacağız

Kani Beko’nun CHP’den milletvekili adayı olmasıyla DİSK’in başkanlığına seçilen Arzu Çerkezoğlu, gerek sendikal hareket açısından gerekse ülkenin rejiminin oylanacağı zor bir dönem yaşandığı ancak bu karanlığın kesinlikle aşılacağını söyledi. Çerkezoğlu, "Tarihsel bir görev üstlendik, inanıyoruz, bu karanlığı aşacağız” dedi.

DİSK’in ilk kadın genel başkanı Arzu Çerkezoğlu oldu. Kani Beko’nun CHP’den milletvekili adayı olmasıyla DİSK genel başkanlığından istifa etmesinin ardından yeni görev dağılımı yapıldı. Başkanlar Kurulu’nun önerisiyle oy birliğiyle Arzu Çerkezoğlu’nu DİSK’in yeni genel başkanı, Cafer Konca’yı da genel sekreteri olarak görevlendirdi.

Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'a konuşan Çerkezoğlu, işçi sınıfının ve tüm halkın eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, demokrasi ve emeğin hakları mücadelesinin örgütü olarak yarı asırı geride bırakan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun ( DİSK ) 51 yıldır olduğu gibi bundan sonra da koşullar ne olursa olsun bu mücadelesini sürdüreceğini hatırlattı. Çerkezoğlu, bu sorumluluk ve bilinçle üzerimize düşen tarihsel görevleri yerine getireceğini ifade etti.

Türkiye sendikal hareket açısından bir ilke imza atarak bir işçi konfederasyonun ilk kadın başkanı olması ile ilgili sorularımızı yanıtlayan Çerkezoğlu, tarihsel bir görevi devraldığını belirterek, tarihin ilk kadın genel başkanı seçilmesinin kendisini onurlandırdığını söyledi.

Rejim oylanacak

Bunun bir ara dönem olduğunu anlatan Çerkezoğlu, normal koşullarda 2020’de genel kurul yapılacağını hatırlatarak, önümüzdeki aylarda sendikaların genel kurullarının başlayacağını dile getirdi. Yalnız sendikal hareketin değil ülkenin de zor ve tarihsel bir dönemden geçtiğini altını çizen Çerkezoğlu, bugün ülkenin tüm demokrasi birikiminin ortadan kaldırılmak istendiğini, demokrasi mücadelesinin emek mücadelesi olduğunu dile getirdi.

Demokrasinin işçinin ekmeği olduğunu savunan Çerkezoğlu, “24 Haziran artık tüm ülkenin kader anıdır. Çünkü biz bu seçimlerde yalnız kimin milletvekili olacağını, parlamentoda kimlerin ne kadar temsil edileceğini oylamayacağız, biz 24 Haziran’da ülkenin rejimini oylayacağız” diye konuştu.

Çocuklarımızın nasıl bir ülkede yaşayacağını seçeceğimiz bu tarihsel dönemde, tarihsel kararlar alınması ve tarihsel görevlerin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Çerkezoğlu görüşlerini, “Evet krik bir dönemden geçiyoruz. Ama nasıl bir baskı ortamı kurulursa kurulsun, her türlü muhalefet susturulmaya çalışılırsa çalışılsın, Gezi’den bu yana bu tek adam rejimine karşı çıkan işçiler, emekçiler, kadınlar emek mücadelesinin temel direğini oluşturan demokrasi talebiyle bu karanlığın üstesinden geleceğiz."