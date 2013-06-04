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DİSK ve KESK bugün greve gidiyor

Gezi Parkı direnişine destek vermek için DİSK ve KESK'ten grev kararı

04 Haziran 2013 11:51

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve  Devrimci İşçi Sendikları Konferasyonu (DİSK) bugün 12.00 itibariyle greve gidiyor.

İnternet sayfasında açıklama yapan KESK, "Yürütme Kurulu'muz, daha önce iş güvenliği ve çalışma koşulları sebebiyle 5 Haziran'da çıkmaya karar verdiğimiz greve; son günlerde yaşanan olaylarla artık mesele sadece iş güvenliği olmadığı için, can güvenliği de işin içine girdiği için, insanca yaşam ve demokratik taleplerimiz adına yarın öğlen başlama kararı aldı" dedi.

KESK'in bünyesinde, aralarında Eğitim-Sen, Haber-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TümBelSen) da olmak üzere toplam 11 sendika bulunuyor.

KESK açıklamasında, sendikalara üye yaklaşık 240.000 sendikalı çalışan bulunduğunu belirtti.

 

DİSK'ten ihtar!

 

DİSK de Gezi Parkı’nın korunması için başlayan ve ülke geneline yayılan direnişe ilişkin son gelişmelerle ilgili eylem kararı aldı.

DİSK Yönetim Kurulu yarın Başkanlar Kurulu’nu acil olarak toplantıya çağırdı. Başkanlar Kurulu alınan kararların hayata geçirilmesi doğrultusunda eylem programını oluşturacak.

DİSK'in açıklamasına göre, ilk adımda, yarın saat 12:00-14:00 arasında tüm işyerlerinde ve alanlarda bildiriler okunacak.

Çarşamba gününden itibaren ise ihtar eylemleri yaygınlaştırılarak sürdürülecek. DİSK, hükümet durmazsa ''hayatı durduracağız'' açıklamasını da yaptı.

 

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