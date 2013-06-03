KESK'ten 2 günlük genel grev kararı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 2 günlük genel grev kararı aldı. Karara DİSK, TTB ve TMMOB'un da destek vermesi bekleniyor.

KESK'in, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında değişiklik öngören torba yasa tasarısını protesto etmek için yapacağı uyarı grevi Taksim Gezi Parkı ’yla başlayan eylemler nedeniyle öne çekildi. Alınan karar 11 sendikada toplam 240 bin kişiyi kapsayacak...

KESK Gezi Parkı protestolarına destek vermek ve hükümeti uyarmak amacıyla 4 - 5 Haziran'da greve gideceğini açıkladı.

Türkiye genelinde 5 Haziran Çarşamba günü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki değişiklik tasarılarına karşı yapılması daha önceden kararlaştırılan grev, aynı zamanda Gezi Parkı protestolarına da dayanışma amacı taşıyor.

KESK, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu gibi bazı memur ve işçi sendikalarınca tüm Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında iş bırakılacak.

Grev kararını yarın saat 12.00’de işyerlerinde açıklayacaklarını belirten KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, karara DİSK, TTB ve TMMOB’un da destek vermesini beklediklerini kaydetti.

AK Parti iktidarının kamuya ait tüm hizmetleri ortadan kaldırırken kamu çalışanlarına dokunulmayacağının düşünülemeyeceğini belirten Eğitim İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık, 5 Haziran Çarşamba günkü grev kararının daha önceden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki değişikliklere ilişkin iken son yaşanan Gezi Parkı olayları nedeniyle Gezi Parkı’nı da içereceğini dile getirdi.