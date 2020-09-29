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DİSK'ten taciz iddiasına ilişkin açıklama: Sendikayla ilişiği kesildi

29 Eylül 2020 15:28

DİSK, bir kadını taciz ettiği iddia edilen Örgütlenme Uzmanı Faruk Işık'ın sendikayla ilişiğinin kesildiğini açıkladı

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