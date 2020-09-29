DİSK'te taciz iddiası

DİSK'te Örgütlenme Uzmanı olarak görev yapan Faruk Işık hakkında gündeme gelen taciz, şiddet ve mobbing iddiaları geçen süre içinde karara bağlanmayınca konu sosyal medyaya taşındı. İddialara kadın örgütlerinden de tepkiler geldi.

9 Temmuz 2020 tarihinde Genel İş üyesi Faruk Işık tarafından taciz ve şiddete maruz kaldığını ifade eden "rojdaezji" isimli bir Twitter kullanıcısı Whatsapp yazışmalarını paylaşmış ve DİSK yönetimini etiketleyerek konuyu sendikanın gündemine taşımıştı.

Artı Gerçek'ten Dilek Dindar'ın aktardığına göre sendika yönetimi 16 Temmuz tarihinde bir komisyon kurarak konuyu gündemine aldı ve soruşturma başlattı. Komisyonda 2’si Genel İş üyesi 3 kadın görev aldı. Bu süre zarfında Işık, DİSK'teki görevinden uzaklaştırıldı.

"'Arkadaşımız suçsuz yere işinden olacak’ önyargısıyla veriler görmezden gelindi"

Yapılan soruşturmalar sonucunda ise 2 farklı rapor yönetime sunuldu. Raporun birinde soruşturma bahse konu olan paylaşımla sınırlı tutularak, sözlü beyan haricinde bir delil olmadığı ve bu nedenle dikkate alınmadığı belirtilirken; Birleşik Metal İş üyesi Nuran Güleç raporunda soruşturmanın kapsamlı olarak yapılmadığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Komisyon çalışmaları sırasında sürecin işletilmesi, şiddet ve cinsel taciz iddialarının değerlendirilmesi, 'rojdaezji' hesap sahibinin bulunabilmesi için soruşturmanın genişletilmesi gibi konularda Genel İş Sendikası adına komisyonda yer alan 2 kadın üye ile uzlaşmaya varılamamıştır. Komisyon çalışmalara başlamadan dile getirdikleri 'Arkadaşımız suçsuz yere işinden olacak’ önyargısı çalışma boyunca devam etmiş, ortaya çıkan taciz ve tehditlere ilişkin veriler görmezden gelinmiştir.”

Güleç’in raporunda daha önce aynı kişi tarafından tacize ve şiddete uğradığını beyan eden kadınlarla yapılan görüşmeler de yer aldı. Raporda ayrıca aynı kişinin dönemin DİSK Koordinatörü Hakan Koçak’ın da görevinden istifa etmesinde rol oynadığı belirtildi. Konunun gündeme gelmesi üzerine Hakan Koçak, "Adım etiketlenerek geçtiği için açıklama yapmam gerektiğini düşündüm" diyerek sosyal medya hesabından 3 kasım 2017 tarihli istifa dilekçesini paylaştı. Koçak’ın dilekçesinde istifa gerekçelerinden biri "Eşgüdüm dairesinde çalışanlardan birinin saygısız, hakaretkar, yalan, iftira ve giderek sözlü saldırıya dönüşen tutumları karşısında gerekli tavır alınmadığı, işlem yapılmadığı;tersine yapılan görevlendirmelerle kendisi taltif edildiği için…” olarak ifade ediliyor.

Ağustos ayında tamamlanan komisyon raporlarına rağmen DİSK yönetiminin halen karar vermemesi ise tartışmaların odağında. Kadınlar Birlikte Güçlü Twitter hesabında #istanbulsözleşmesi yaşatır tagıyla yapılan açıklamada DİSK yönetimi konu ile ilgili sorumlu davranmaya davet edildi.

Genel İş: Tacize uğrayana ulaşılamadı o nedenle bu gerekçeyle işten çıkarmamız mümkün değil

DİSK yönetiminin henüz bir karar açıklamamasına rağmen ARTI TV’ye konuşan Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan, iddiaları reddederek tacizin kanıtlanamadığını ve o nedenle adı geçen kişinin bu gerekçe ile işten atılamayacağını belirtti. Çalışkan “Tacize uğrayana ulaşılamadı o nedenle bu gerekçeyle işten çıkarmamız mümkün değil ama bu kişi uyumsuz ve sendikada sorumluluk alacak bir kişi değil değil. Tacizden değil ama uyumsuzluğu nedeniyle işten çıkaracağız, bu yönde kanaatimiz var" dedi. Çalışkan, ayrıca soruşturma başladığında Faruk Işık’ın görevden uzaklaştırıldığını ‘bölge temsilciliğine atanması’nınsa söz konusu olmadığını belirtti.

Şimdi gözler DİSK yönetiminin vereceği karara çevrildi. Yönetimin hafta içinde toplanıp karar vermesi bekleniyor.