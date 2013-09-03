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Ekonomi

DİSK: Taşeronluk asıl çalışma biçimi haline dönüştü

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, istisnai bir çalışma biçimi olarak kabul edilen taşeron işçiliğinin, asıl çalışma biçimi haline getirilmek istendiğini belirtti.

03 Eylül 2013 14:14

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Türkiye’nin sendikal hak ihlalleri konusunda Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sürekli gündemini işgal eden bir ülke konumunda olduğunu anımsattı. Çerkezoğlu, yayımlanan işkolu istatistiklerine göre, çalışan sayılarının artmasına karşın sendikalı işçi sayılarında hızlı azalma olduğunu belirterek “Türkiye, yıllık çalışma süreleri bakımından, OECD ülkeleri arasında en fazla çalışılan ülkeler arasındadır.

2011 verilerine göre, OECD ortalaması 1776 saat olup, Türkiye’de de bir çalışanın işte geçirdiği süre ortalama 1877 saattir” dedi. Türkiye’nin ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığını, 1946’dan 2011’e dek iş kazaları sonucu ölen işçilerin sayısının 59 bin 300’e ulaştığına dikkat çeken Çekrezoğlu “Her yıl ortalama 1072 işçi hayatını kaybetmiştir. 155 ve 161 sayılı ILO sözleşmeleri 2004’te kabul edildiğinden bugüne iş kazası sayısı 75 bin civarında seyretmektedir. Meslek hastalıkları sayısı ise ortalama 500 civarında gerçekleşmektedir. Oysa kabul edilmiş uluslararası normlara göre, çalışan nüfusun binde 4’ü ile 12’si arasında bir oranda meslek hastalığı vakası yaşanması gerekmektedir. Yani minimum düzeyde tutulsa dahi, 60 ile 180 bin arasında bir rakama tekabül etmektedir” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığını açıklayan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, çalışan sayılarının artmasına karşın sendikalı işçi sayılarında hızlı azalma olduğunu belirtti.

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