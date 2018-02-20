DİSK: Taşeron düzenlemesi 200 bin kişiyi işsiz bırakabilir

İzmir’de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen, taşeron işçilerle ilgili düzenleme kapsamında, belediyelerde taşeron olarak çalışan, emekli olan, emekliliği hak eden ve eski hükümlü olan işçilerin iş akdi askıya alındı. İzmir’de yaklaşık 2 bin 500 işçinin bir anda işsiz kaldığı belirtildi. 696 sayılı KHK için, “Bu yasada bir art niyet var” diyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 200 bin kişi işsiz bırakabileceğini söyledi.

Hükümlü ve emekliler kapsam dışında

Taşeron işçileri kadro düzenlemesini içeren 696 sayılı KHK, eski hükümlüler ile emekliliği hak eden ve emekli olup çalışmaya devam eden işçileri, kapsam dışında tutuyor. KHK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte İzmir’deki belediyelerde işten çıkarmalar da başladı.

İzmir’de emekli ve hükümlü personelin iş akdinin bu sabah askıya alınması ile birlikte yaklaşık 2 bin 500 kişi işini kaybetti. İşçilerin örgütlü bulunduğu DİSK Ege Bölge Temsilciliği, düzenlemeye tepki gösterdi.

Sendika binasında açıklama yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 696 sayılı KHK çıktığında AKP’nin bunu bir ‘müjde’ olarak nitelendirdiğini ve 1 milyon 50 bin kişiye kadro verileceğinin açıkladığını belirterek, şunları söyledi:

“Ama gün geçtikte gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Taşerona kadro tam bir hüsrana döndü. Türkiye genelinde 200 bin kişi, çalışırken işsiz kalma riski ile tanıştı. Böyle taşerona kadro olmaz. Alın bu KHK’yı başınıza çalın. Bunun hesabı siyasal iktidardan sorulacak.”

Valiliğe çağrı: Madde değiştiyse açıklayın

İzmir Valiliği’nde kurulan tespit komisyonunun işçilerin itiraz dilekçelerini almadığını belirten Memiş Sarı, Vali Erol Ayyıldız’a “KHK’da itirazların 3 gün içinde valiliklere yapılacağı belirtildiği halde Valilik bu dilekçeleri almıyor. Eğer bu maddede bir değişiklik yapıldıysa bunu yayınlayın” diye seslendi.

Memiş Sarı, sorunun çözülememesi halinde gerekirse iş akdi askıya alınan, çalışırken işsiz bırakılan işçileri İzmir Valiliği’nin önünde toplayacaklarını belirtti. KHK’yı devletin çıkardığını ve sorunun çözümünün de devlette olduğuna işaret eden Sarı, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.

Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız ise şunları söyledi: “Vali Erol Ayyıldız’ın itiraz dilekçelerini almaması gibi yanlış tutumundan vazgeçmesini istiyoruz. Arkadaşlarımızın itiraz dilekçelerini kabul etmeli. Arkadaşlarımızdan birinin dahi burnu kanamadan istihdam edilmesi sağlanmalı.” (DHA)