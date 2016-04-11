DİSK, Taksim'de 1 Mayıs için bugün karar verecek

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın “1 Mayıs’ı neresi gösterilirse orada 1 milyon kişiyle kutlayalım” önerisini değerlendiren DİSK Başkanı Kani Beko, bugün karar vereceklerini söyledi.

DİSK Başkanlar Kurulu bugün toplanarak 1 Mayıs öncesi CHP’nin sürpriz önerisini ve Taksim’i konuşacak. Toplantının ardından Taksim ile ilgili açıklama yapacaklarını belirten DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “1977’de Taksim’de katledilen 37 arkadaşımız var. 1 Mayıs birlik ve beraberliğin adresinin orası olması gerektiğini daha önce de söylemiştik. Taksim ile ilgili son sözü başkanlar kurulu üyelerinin ortak çalışmasına göre söyleyeceğiz” dedi.

CHP'den sürpriz 1 Mayıs önerisi gelmişti

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat dün Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada 1 Mayıs için Taksim’i takıntı haline getirmemek gerektiğini belirterek, “Neresi gösterilirse orada 1 milyon kişiyle buluşalım” demişti. DİSK Genel Başkanı Beko, bugün saat 13.00’te DİSK Başkanlar Kurulu’nun toplanacağını söyledi. Beko, “Orada yapılacak kurul toplantısı sonrası iradeye göre açıklama yapacağız. Şu aşamada CHP’li İl Başkanı’nın açıklamasına yanıt vermemiz doğru değil” değerlendirmesini yaptı.

Kutlamaların kimsenin burnunun kanamadan yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Beko, “Bu nedenle Taksim konusunda son sözü yarın (bugün) DİSK Başkanlar Kurulu kurul üyelerinin ortak çalışmasına göre karar vereceğiz. Biz 2013’te kutlamalara kapalı olan Taksim’in kutlamalara açılması için de toplantı yapmış, neden Taksim’de kutlanması gerektiğini açıklamıştık. 1977’de Taksim’de katledilen 37 arkadaşımız var. 1 Mayıs birlik ve beraberliğin adresinin orası olması gerektiğini de anlatmıştık. DİSK, KESK, TTB, TMMOB ile birlikte 1 Mayıs çağrısı yaptığımız için hakkımızda dava açıldı, hepimiz beraat ettik. AİHM’nin Taksim ile ilgili verdiği ‘Taksim 1 Mayıs alanıdır’ yönünde kararı var. Biz de bunu yıllarca söyledik. 1 Mayıs öncesi Başkanlar Kurulu olarak toplanarak karar alacağız, toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlayarak Taksim kararımızı açıklayacağız.”