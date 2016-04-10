CHP: Taksim'i takıntı haline getirmeyelim, 1 Mayıs'ta neresi gösterilirse orada 1 milyon kişiyle buluşalım

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 1 Mayıs için Taksim’i takıntı haline getirmemek gerektiğini belirtti, “Neresi gösterilirse orada 1 milyon kişiyle buluşalım” dedi.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, 27 Aralık’ta CHP İl Kongresi’nde başkanlığa seçilen Cemal Canpolat ve ekibi 100 günlük süreyi geride bıraktı. 40’a yakın çalışma komisyonu kurarak mutfaktaki hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Canpolat, yeni dönemde CHP’nin daha sert biçimde emekten ve işçiden yana politikalara ağırlık vereceğini belirtti.

Canpolat, “Bu 1 Mayıs’ta da öncelikle Taksim için mücadele vereceğiz. Ancak iktidar bunu bahane ederek işçilere saldırıyor, polisiye tedbirlerle alanları emekçilere kapatmaya çalışıyor. Bu yıl da Taksim’de 1 Mayıs olmayacaksa nereyi adres gösterirlerse orada milyonların toplanmaya ihtiyacı var” dedi. Canpolat şöyle devam etti: “İstanbul’da 1 milyon kişinin katılacağı bir miting düzenlemek istiyoruz. Hem işçi sınıfının bayramının kutlanması hem ülkemizin zor koşullarında barış çağrısının yapılması tek isteğimiz. CHP il örgütü 39 ilçe başkanlığımız ve 14 belediyemiz ile her konuda hazır.”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 7 bin kadının CHP’ye katıldığını, bunun basında çok fazla yer almadığını söyleyen Canpolat, “Kadınlar için CHP’li belediyeler nezdinde kadın sığınma evi çalışması başlattık. Kadını eve hapseden ve ikinci sınıf gören anlayışa karşı onların istihdama katılmaları konusunda çalışmalara hız verdik. Yine belediyelerimiz vasıtasıyla tiyatro, sinema ve kültürel alanlardaki çalışmalarda kadınlara öncelik sağlanması yönünde karar aldık. Hatta yüzde 33 olan kadın ve gençlik kotasını bu dönem yüzde 50’ye çıkarma çalışmamız var. Gençler konusunda ise üniversitelerde örgütlenme çalışmasının yanında fabrikalarda çalışan genç işçilere yönelik atılım yaptık” dedi.

Kürt sorunu

Kürt sorununun çözümü için projesi olan tek partinin CHP olduğunu ve 1990 yılındaki raporu güncelleyerek yeniden hayata sokacaklarını belirten Cemal Canpolat, “35 yıldır bu sorunun kavgayla, silahla çözülemediğini gördük. 14 yıldır Kürt sorununu çözeceğini söyleyen AKP, her seçim sonrasında Kürt yurttaşları döverek ıslah etmeye çalıştı. Yine Alevi yurttaşlarımızın inanç özgürlüğü konusundaki talepleri ortada. Biz bu ülkenin kurucu partisi olarak daha önce bu sorunları nasıl çözdüysek yine demokrasi içerisinde bu sorunları parlamentoda çözeriz. Kürtlerin, Alevilerin, işsizlerin, azınlıkların ve kendini öteki hisseden herkesin teminatı CHP’dir. Biz, karanlığa karşı aydınlık mücadelesi veriyoruz. Ne Cumhuriyeti ne de Mustafa Kemal değerlerini AKP’ye asla ezdirtmeyeceğiz” dedi.

"AKP politikasını sokakta önleyeceğiz"

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, “39 ilçede 12 bin arkadaşımız eğitim çalışmasının içine girdi. Bunun amacı 12 bin arkadaşımızın her birinin 12-15 kişilik gruplar halinde 250 bin partiliye ulaşması. Bu arkadaşlarımızın çalışması sonucunda ise 3 ila 3.5 milyon arasında bir seçmene ulaşacağız. Her bir partili kendi mahallesinde, ilçesinde, semtinde CHP’li veya partili olmayan seçmen ile mahallede komşuluk bağlarını geliştirecek ve partimizi anlatacak. Onların cenazesinden mutlu gününe kadar yanında olacak. Artık AKP’nin ayrıştırıcı politikasını sokakta önlemeye başlıyoruz” dedi.