DİSK raporu | İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işçilere 6.5 milyar TL destek verilirken, işverenlere 18.1 milyar TL teşvik verildi

DİSK Araştırma Merkezi (DİSKAR), İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanımı hakkında bir rapor yayınladı. Raporda fonun 2020 raporunda işçilere 6.5 milyar TL nakdi ücret desteği verilirken, işverenlere 18.1 milyar TL destek ve teşvik ödemesi yapıldığı belirtildi.

“Covid-19 döneminde İşsizlik Sigortası Fonu: İşsize ve işçiye derman olamayan fon!” başlıklı raporda, salgınının en ciddi toplumsal tahribatının işsizlik ve gelir kaybı olduğunu hatırlatıldı. Rapora göre, böylesi bir dönemde İşsizlik Sigortası Fonu daha da yaşamsal hale geldi ama fonun 2020 sonuçları bu ihtiyacın karşılanmadığını ortaya koydu. Örneğin Nisan 2020’den sonra ücretsiz izne çıkarılan 2.3 milyon işçiye günlüğü 39 lira olmak üzere toplam 6.5 milyar TL nakdi ücret desteği verildi. Buna karşın 2020’nin tümünde işverenlere bu miktarın 3 katı tutarında, 18.1 milyar TL destek ve teşvik ödemesi yapıldı.

İşsiz kalanların yüzde 94'ü işsizlik fonundan yararlanamadı

Bu teşviklerin 2020 yılı fon gelirlerine oranı da yüzde 39.8’den yüzde 47.3’e çıktı. Üstelik 2020’de işverenler fona 10.8 milyar liralık işveren primi ödemesi yaptı. Böylece rapora göre 2020’de fon yine “işveren destek fonu” olarak kullanılmaya devam etti.

Raporun bir başka dikkat çekici vurgusu ise işsizlik ödeneğiyle ilgili. Salgın öncesinde; Şubat 2020’de 4 milyon 228 bin işsizin (dar tanımlı) 592 bini (yüzde 14) işsizlik ödeneği alırken, salgın dönemini kapsayan Ekim 2020’de 4 milyon 5 bin işsizin ancak 255 bini (yüzde 6) işsizlik ödeneği alabildi. Bu verilere göre işsiz kalanların yüzde yüzde 94’ü İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanamıyor.