-DİSK MECLİSE YÜRÜYEMEDİ ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, DİSK'e bağlı sendikaların genel başkanları ve Konfederasyon üyelerinden oluşan bir grup, Sıhhiye'den Akay Kavşağına yürüyerek TBMM'de görüşülen torba yasayı protesto etti. TBMM'ye yürümek isteyen grup, polisin güzergahı değiştirmelerini istemesi üzerine sloganlar atarak taleplerinde ısrar etti. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin emniyet yetkilileriyle görüşmesi sonrası, ''Torba Yasa ile Haklarımız Çalınıyor İzin Vermeyeceğiz'' yazılı pankartı taşıyan ve bando eşliğinde slogan atıp, ıslık çalan grup, Yüksel Caddesi üzerinden Akay Kavşağı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında trafiğin durdurulması nedeniyle bazı sürücüler korna çalarak durumu protesto etti. Çelebi, burada yaptığı açıklamada torba yasayla ilgili tüm sorunları içeren raporun birer nüshasını, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanlığı ile Parlamento'da grubu bulunan partilerin başkanvekillerine iletilmek üzere Gürol Ergin'e verdi. Çelebi, bugünkü eylemin uyarı amaçlı olduğuna dikkati çekerek, torba yasanın kanunlaşması halinde kitlesel eylemler yapacaklarını bildirdi. Gürol Ergin de CHP'nin Meclis'te bulunduğu süre boyunca emeğin yanında olduğunu belirterek, hak ihlallerini önlemek için CHP olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Daha sonra yürüyerek Sakarya Caddesi'ne gelen Çelebi, burada yaptığı konuşmada, ''asgari ücretin günlük 85 kuruş artışla yine sefalet ücreti olarak belirlendiğini, asgari ücretin çalışan ve emekçilerle dalga geçip alay etmek olduğunu'' söyledi. TÜİK'in bildirdiği rakam 899 lirayken, vergi iadeleriyle birlikte yeni asgari ücretin 630 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Çelebi, ''Bir simit parası bile değil. Başbakan iktidara simit edebiyatı yaparak geldi. Bu ek parayla bırakın simit almayı, ne elektrik, ne kira ne de gıda harcamalarımızı karşılamamız olanaklı. Buradan ilan ediyorum, yargıyı da göreve çağırıyorum. Halen bu ülkede bilimsel verilere rağmen bu asgari ücretin böylesi uygulanmasına, anayasaya, sosyal hukuk devletine karşı uygulamasına yargı da sessiz kalacaksa bizim de söyleyeceğimiz söz artık sokaklardadır, üretimden gelen gücün kullanılmasıdır'' diye konuştu. Torba yasayı ''başa örülmek istenen çoraba'' benzeten Çelebi, şunları söyledi: ''Bu torba yasada yok, yok. 123 maddeyle başladı, ilaveler yapılıyor, şu anda 216 maddeye geldi. Bu artık torbayı geçti, çuvalı da geçti harala (büyük boy çuval) döndü. Bu gelecek haklarımızı gasp eden bir yasa. Bildiğini okuyan, emekçilere meydan okuyan, kazanılmış haklarımızı yok sayan iktidar buradan soruyorum, siz işçilerin hakkını gasp etmek için mi oraya seçildiniz? Bir miligram vicdan taşıyorsanız emekçilere yönelik saldırılara son verin istiyoruz.'' Bu yasanın hazırlık sürecinin hiçbir aşamasında sosyal tarafların ve sendikaların dikkate alınmadığını iddia eden Çelebi, ''Tamamen sermayenin talepleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve dayatılmaktadır. Bu yasanın bize yönelik hiç bir katkısı olmayacağı gibi bizim elimizden alınan haklar var. Bu uygulama Avrupa Sosyal Şartı'na aykırı. O nedenle biz bu yasaya karşıyız'' ifadelerini kullandı. Yasanın geçmesi halinde 18 yaşın altındakilere, 16 yaşın altındakiler gibi düşük asgari ücret uygulanacağını, evden ve kısa çalışma modellerinin getirileceğini, 25 yaş altındakiler için deneme süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılacağını savunan Çelebi, iş müfettişlerinin denetim yetkisinin memurlara verileceğini, işsizlik sigortası fonundan işverenlerin bütçesine kaynak aktarılacağını ve taşeronluğun yaygınlaşacağını ileri sürdü. Milletvekillerine, tıpkı AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın engellilerle ilgili düzenlemenin geri çekilmesini sağladığı gibi torba yasanın geri çekilmesini sağlamaları çağrısında bulunan Çelebi, Türk-İş, KESK ve diğer sendika üyelerinin de bu talepte olduklarını belirterek, sendika temsilcilerini bu konuda işbirliğine davet etti.