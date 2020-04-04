DİSK: Koronavirüs salgını nedeniyle belli gruplara getirilen sokağa çıkma yasağı 2 milyon 235 bin çalışanı kapsıyor

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Koronavirüs salgını nedeniyle belli yaş gruplarına getirilen sokağa çıkma yasaklarının 2 milyon 235 bin çalışanı kapsadığını açıkladı.

DİSK-AR, Koronavirüs salgını nedeniyle belli gruplara getirilen sokağa çıkma yasakları kapsamında 2 milyon 235 bin çalışanın olduğunu duyurdu. TÜİK, istihdam verilerini 15+ yaşı kapsadığına dikkat çekilen araştırmada, yasak kapsamında 5-14 yaş arası 146 bin çocuk işçinin de bulunduğu belirtildi. Araştırmada, "Sokağa çıkma yasakları çocuk işçiler dahil 2 milyon 382 bin çalışanı kapsıyor" denildi.

DİSK, yasak kapsamındaki 20 yaş altı bireyler arasında 1 milyon 385 bin, 65 + üstü bireylerde ise 850 bin kişi çalışanın olduğunu belirtti.

DİSK'in araştırmasına göre yasak 1.6 milyon erkek ve 637 bin kadın çalışanı kapsıyor. Araştırmada, kronik hastalığı nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında olanlar bu sayıya dahil edilmediği belirtildi.

DİSK araştırmasında "Sokağa çıkması yasaklananların işinin ve gelirinin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Bu işçilerin işten çıkarılmasının yasaklanması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Araştırmada sokağa çıkma yasağı kapsamındaki çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kısa çalışma ödeneği, diğer çalışanlara ise Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında hükümetçe gelir desteği sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.