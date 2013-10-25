T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

DİSK, kıdem tazminatı için sokağa çıkacak

DİSK Genel Sekreteri Çerkezoğlu: İstanbul'da ve Ankara'da başlayan mücadele kasım ayında ülkenin dört bir yanında devam edecek

25 Ekim 2013 00:25

DİSK, kıdem tazminatının kaldırılmaya hazırlandığı gerekçesiyle bir eylem düzenledi. Mecidiyeköy'de bir basın açıklaması yapan Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, "İstanbul'da ve Ankara'da başlayan mücadele kasım ayında ülkenin dört bir yanında devam edecek" dedi.
Şişli'deki DİSK binası önünde toplanan bir grup işçi, sloganlar atarak Mecidiyeköy meydanına yürüdü. DİSK'in internet sitesinde de yayımlanan basın açıklamasını okuyan Çerkezoğlu, "Artık her sokak, her meydan, her iş yeri direniş odağıdır. Bölgelerde toplantılarımız tamamlanmış. Afişlerimiz el ilanlarımız hazırlanmış eylem planlarımız tamamlanmıştır. Bugün İstanbul'da ve Ankara'da başlaşttığımız bu mücadele süreci kasım ayında ülkenin dört bir yanına yaygınlaşacak, her Disk'li bir diren-işçi olacaktır. İstanbul ve Ankara'da, İzmir'de Adana'da, Kocaeli'nde ve Bursa'da temsilciklerimizin olduğu her yerde kasım ayında sokaklarda olacağız" dedi.
Çerkezoğlu, "Kıdem işçinin en doğal hakkıdır. Bu hakkı hiç kimseye teslim etmeyeceğiz. Bu kazanılmış haklar asla devledilemez. Kıdem, çocuklarımızın yarını içindir ve kimseye devredilemez. Bu haklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu.
Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

ETİKETLER

diskeylemprotestokıdem tazminatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24