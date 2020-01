DİSK, kıdem tazminatı için sokağa çıkacak

DİSK, kıdem tazminatının kaldırılmaya hazırlandığı gerekçesiyle bir eylem düzenledi. Mecidiyeköy'de bir basın açıklaması yapan Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, "İstanbul'da ve Ankara'da başlayan mücadele kasım ayında ülkenin dört bir yanında devam edecek" dedi.

Şişli'deki DİSK binası önünde toplanan bir grup işçi, sloganlar atarak Mecidiyeköy meydanına yürüdü. DİSK'in internet sitesinde de yayımlanan basın açıklamasını okuyan Çerkezoğlu, "Artık her sokak, her meydan, her iş yeri direniş odağıdır. Bölgelerde toplantılarımız tamamlanmış. Afişlerimiz el ilanlarımız hazırlanmış eylem planlarımız tamamlanmıştır. Bugün İstanbul'da ve Ankara'da başlaşttığımız bu mücadele süreci kasım ayında ülkenin dört bir yanına yaygınlaşacak, her Disk'li bir diren-işçi olacaktır. İstanbul ve Ankara'da, İzmir'de Adana'da, Kocaeli'nde ve Bursa'da temsilciklerimizin olduğu her yerde kasım ayında sokaklarda olacağız" dedi.

Çerkezoğlu, "Kıdem işçinin en doğal hakkıdır. Bu hakkı hiç kimseye teslim etmeyeceğiz. Bu kazanılmış haklar asla devledilemez. Kıdem, çocuklarımızın yarını içindir ve kimseye devredilemez. Bu haklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.