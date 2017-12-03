DİSK, KESK, TMMOB, TTB: OHAL'e karşı birlikte mücadelemiz sürecek

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yürüttüğü “OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz” kampanyası kapsamında Ankara’da forum gerçekleştirildi. Forumda 16 aydır devam eden OHAL’in yarattığı tahribatın tüm boyutları gösterildi ve toplumun geniş kesimlerinin OHAL’in derhal kaldırılması yönündeki isteğinin açığa çıkartılması hedefi vurgulandı. Forumda, omuz omuza mücadele ile AKP’nin yenileceği vurgusu öne çıktı.

Bigün'den Burcu Cansu'nun haberine göre “Emek ve Demokrasi Güçleri OHAL’i Sorguluyor” sloganıyla İMO Teoman Öztürk Salonu’ndan gerçekleştirilen foruma düzenleyici dört örgütün yanı sıra siyasi partiler ve diğer emek-meslek örgütleri de katıldı. Forum, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanları’nın konuşmalarıyla başladı.

DİSK: Omuz omuza olmalıyız

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, OHAL rejimini kalıcı hale getirilmek istendiğini söyledi. Beko, önemli olanın bu gidişat karşısında emekten yana, barıştan yana, demokrasiden yana güçlerin ne yapacağı olduğunu belirterek, “Çocuklarımıza kalıcı bir OHAL rejimi değil, aydınlık bir gelecek bırakmak istiyoruz. Er ya da geç OHAL gidecek, demokrasi gelecek. Ve elbette bir gün mutlaka bu güzelim ülke işçilerin, emekçilerin olacak” dedi.



KESK: Mücadele önemli

KESK Eşbaşkanı Aysun Gezen, bütün baskılara karşın yan yana mücadelenin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: “AKP bir lütuf olarak gördüğü OHAL’den istifade ederek yaptığı değişiklikler ile terörün tanımını genişletti. Emek ve meslek örgütlerinin iç işleyişine karışacak saldırılar yaşıyoruz. Şunu bilmeliler ki, ne emek meslek örgütleri olarak bizler çekiliriz ne de bizlerle birlikte mücadele kararlılığında olan yoldaşlarımızla aramızın bozulmasına izin veririz. Yan yana omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.”



TMMOB: AKP’siz bir Türkiye

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL koşulları altında inşa edilmeye çalışılan tek adam rejimine karşı mücadele eden herkesin, AKP’nin saldırısına maruz kaldığını söyledi. Koramaz, “AKP hükümeti, Gezi Direnişi’nde ortaya çıkan bu gerçekle yüzleşmek yerine, yıllardır yalanla, zulümle, baskıyla, zorla ülke yönetmeye çalışıyor. Birliğimize yönelik saldırılar, şaibeli referandumu sonrasında yoğunlaştı” diye konuştu.



TTB: OHAL kaldırılmalı

TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ise, “Hekimlerin hukuksuz bir biçimde görevlerinden ihraç edilmeleri ne OHAL ne de darbe girişimi ile ilişkilendirilebilir. OHAL kaldırılmalı, KHK’ler iptal edilmelidir, Mücadeleye devam ediyoruz” dedi.



Forum, siyasi parti temsilcilerinin konuşmaları ile devam etti.​