DİSK: İşsizlik verileri savaş yıllarındaki gibi

DİSK'ten yapılan açıklamada, "Şubat ayı işsizlik verilerinin savaş yıllarını hatırlattığı" kaydedilerek, "Her 4 kişiden biri işsiz. Sosyal program gecikmeksizin uygulamaya konulmalıdır" denildi.



Yazılı açıklamada, Şubat 2009'da resmi işsizliğin yüzde 16.1'e, düzeltilmiş (gerçek)işsizliğin ise yüzde 24.7'ye yükseldiği ifade edildi.



Gerçek işsizlik düzeyinin, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı en yüksek işsizlik oranı olduğu savunulan açıklamada, resmi işsiz sayısının 3 milyon 802 bine çıktığı, iş bulma ümidi olmayanları, işsiz olduğu halde iş aramayanları ve yılda birkaç ay çalışan mevsimlik işçileri içeren gerçek işsiz sayısının ise 6 milyon 471 bine ulaştığı kaydedildi.



Türkiye'de her 4 kişiden birinin işsiz olduğu vurgulanan açıklamada, sosyal programın gecikmeksizin uygulamaya konulması gerektiği belirtildi.



Şubat 2008-Şubat 2009 arasında gerçek işsiz sayısındaki artışın 1 milyon 158 bin kişi olduğu ifade edilen açıklamada, işsiz sayısı ve işsizlik oranının, krizin derinleşme işaretlerinin görüldüğü Eylül 2008'den beri her ay arttığı, işsiz sayısına Eylül 2008'den bu yana her ay ortalama 406 bin kişinin eklendiği kaydedildi.



Açıklamada, ağır işsizlik düzeyinin, toplumun büyük çoğunluğunun yoksullaşmasına hatta açlık eşiğine gelmesine yol açacağı görüşüne yer verilerek, bunun bir tehlikeye işaret ettiği ve yakın dönemde mevcut işsizlik eğiliminin tersine döneceğine ilişkin hiçbir somut göstergenin de olmadığı ifade edildi.



İşsizliği azaltmak için geçici, dar ve kısa vadeli tedbirlerin çözüm olmayacağına vurgu yapılan açıklamada, "Türkiye'de işsizliğin rakamlarla değil, sosyal bir programla ortadan kaldırılması gerektiği" görüşüne yer verildi. (AA)