DİSK Göçmen Daire Başkanı’ndan “Güngören” açıklaması: Görüşümüz, yangın nasıl olsa söndürülür denerek kaçak çalıştırılan işçilerin tuvalete kapandıkları yönünde

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Göçmen Daire Başkanı Seyit Aslan, 5 işçinin tuvalette kilitli öldüğü Güngören'deki yangına ilişkin olarak, "Görüşümüz, yangın nasıl olsa söndürülür denerek kaçak çalıştırılan işçilerin tuvalete kapandıkları yönünde" değerlendirmesini yaptı.

BirGün'den Rıfat Kırcı'nın haberine göre, Aslan, “Burası genellikle tekstil üretimi yapıyor. Dikim, boyama gibi işler gerçekleştiriliyor. Boyama yapılan alanda tiner ve çeşitli inceltici kimyasallar da kullanılır. Yaşamını yitiren işçiler kaçak çalıştırılıyor. Bizim buradaki görüşümüz, yangın nasıl olsa söndürülür denerek kaçak çalıştırılan işçilerin tuvalete kapandıkları yönünde. Çünkü kayıt dışı çalıştırma ortaya çıkarsa sorun olur. Ancak yangına zamanında müdahale edilmediği için yanıcı, patlayıcı maddelerin de etkisiyle alevler büyüyor ve kendilerini dışarı atamıyorlar. Sonradan fark ediliyor ve işçilerin cansız bedenleri tuvalette kilitli şekilde bulunuyor.” dedi.

Aslan, işyerlerindeki denetimsizliğe de dikkat çekti. Kayıt dışı, ruhsatsız birçok atölyenin olduğunu ve buralarda göçmen işçilerin çalıştırıldığını aktaran Aslan şöyle konuştu:

“Bu bölgede geçmişte ben de 10 yıl işçi olarak çalıştım. Durumu biliyorum. Mesken, dükkân olarak tutulan yerler daha sonra atölyelere dönüştürülüyor. Mülki amirler buna göz yumuyor. Göçmen işçilerin ellerinden kimlikleri, pasaportları alınarak çalışmaya mecbur bırakılıyorlar. Bu işyerinde de çalışma ruhsatı var mı, kaydı var mı hiçbir şey belli değil, kimse bilmiyor.”

Daha önce Kıraç, Hadımköy ve başka yerlerde aynı görüntülerle karşı karşıya kalmıştık. Buralarda da İşçiler üzerine kapılar kilitlendiği için, çıkan yangında dışarı çıkamadılar, yanarak ve boğularak hayatlarını kaybettiler.

Kaçak ve kayıt dışı çalıştırılan mültecilerin oranı yüzde 80’i aşıyor. Bu kayıt dışılığa ne yazık ki göz yumuluyor teşvik ediliyor. Ne adına; rekabet adına, daha düşük işçilik maliyeti adına devletin ilgili birimleri bu duruma göz yumuyorlar. İşçileri kayıt dışı çalıştırılmalarına göz yuman, denetlemeyen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından başlayarak hiçbir önlem almayan, Valillik, Belediye, Kaymakamlık gibi kurumların sorumluluğu ne olacaktır?”