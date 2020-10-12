DİSK: Geniş tanımlı işsiz sayısı 9.8 milyon; geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27.3

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Araştıma Merkezi tarafından hazırlanan “İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu” açıklandı. Raporda, TÜİK tarafından açıklanan Temmuz 2020 verilerinin ekonominin açıldığı dönemi yansıttığı, ancak istihdam ve işsizlikteki vahim tablonun sürdüğü kaydedildi. DİSK, TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısının Covid-19’un yarattığı tahribatı yansıtmaktan uzak olduğunu vurguladı.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27.3

DİSK Araştırma Merkezi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yöntemini esas alarak Covid-19’un yarattığı gerçek istihdam kaybını ve işsizliği hesapladı. Buna göre Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Temmuz 2020’de 10,4 milyon olarak gerçekleşti. Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 29,1 olarak hesaplandı.

Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 9,8 milyona yükselirken geniş tanımlı işsizlik oranı da yüzde 27,3 olarak gerçekleşti.

Raporda, Covid-19’un Temmuz 2020’de en az 1 milyon 879 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtığı belirtildi. DİSK Araştırma Merkezi, istihdam bir yılda 1 milyon 254 bin kişi azaldığına, istihdam oranının yüzde 43,5’e gerilediğine dikkat çekti.

Rapora göre işbaşında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 333 bin kişi azaldı. Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 614 binden 1 milyon 335 bine yükseldi.

Bu dönemde kadın işgücü yüzde 7,5, kadın istihdamı ise yüzde 6,3 daraldı.