-DİSK GENEL BAŞKANI ÇELEBİ CHP'DEN ADAY İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Konfederasyonun Başkanlar Kurulu kararı doğrultusunda milletvekili aday adayı olma kararı aldığını belirterek, "Sorunların çözüm yerini, ben kişisel olarak, iktidara aday CHP safları olarak görüyorum ve CHP'den aday olmak için DİSK'teki görevimden hukuken ayrılıyorum" dedi. Çelebi, eşi Melahat Çelebi ve Konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileriyle birlikte DİSK Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kararını açıkladı. Sözlerine, basın mensuplarına hitaben, "sizlerle gerek burada, gerek alanlarda gazlı, panzerli, coplu saldırılar altında yürüyüşlerde, mitinglerde bir araya geldik" diyerek başlayan Çelebi, bugün Türkiye'nin, "tek parti, tek lider sultası" altında olduğunu, gazete sayfalarının "iktidar korkusuyla" düzenlendiğini öne sürdü. Süleyman Çelebi, "Buna bir tepki olarak kimi gazeteciler köşelerini boş bırakarak veya karartarak veya topluma itidal çağrısı yaparak gidişattan, en basit ifadeyle, endişelerini dile getirmektedirler. Hele hele en son tutuklanan gazeteci arkadaşlarımız Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın yaşadıkları şey, bu gidişin turnusol kağıdı olmuştur" dedi. Bilgisayarlara gönderilen gizli dosyaların, daha yazılmamış kitaplara yapılan yasaklamaların, medyanın susturulması ve tek elde toplanması girişimlerinin var olduğunu savunan Çelebi, "Fakslarımız sendikalardan önce bir yerlere gidiyor, biliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu. Sendikaların baskı gördüğünü ve kapatıldığını, 1 Mayıslarda bütün kentlerin "yarı açık cezaevlerine" dönüştürüldüğünü, Türkiye'nin 2. büyük işçi sendikası olan DİSK'in gün boyu gaz bombalarına maruz kaldığını iddia eden Çelebi, tüm bunların kendisini rahatsız eden ve ülke adına kaygıyla izlediği son derece önemli konular olduğunu ifade etti. Çelebi, son 4 aydır DİSK Yönetimi ve Başkanlar Kurulu olarak, Türkiye'nin her yanını dolaştıklarını, bölge temsilcilikleriyle toplantılar yaptıklarını ve yaşanan süreci birlikte değerlendirdiklerini, Torba Yasası'na karşı da il, ilçe demeden mücadele ettiklerini anlattı. Bölge toplantılarından sonra toplanan başkanlar kurulunda sürece ilişkin kararlar alındığını aktaran Çelebi, bu kararlardan birinin de 'Haziranda yapılacak genel seçimlerde, halkın iktidarı yolunda, emekten yana, sol aday ve partilerin desteklenmesi, aktif görev alınması' olduğunu bildirdi. -EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN DİSK BAŞKANI- Süleyman Çelebi, DİSK'in iş yeri temsilciliğinden genel sekterliğine bütün kademelerinde görev yaptığını ve çocuk işçilikten başlayarak geldiği sendikal mücadelede, 11 yıldır konfederasyon genel başkanlığı görevini sürdürerek en uzun süre başkanlık yapan isim olduğunu anlattı. Başkanlık görevinden istifasını dün yönetim kuruluna sunduğunu bildiren Çelebi, "Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancımdan taviz vermeden, onurla taşıdığım, heyecan ve aşkını hep yüreğimde hissettiğim DİSK Genel Başkanlığı görevimi hukuken burada noktalıyorum. Bu görevimi bundan sonra siyasal alanda sürdürmek için ayrılıyorum. Emeğin sorunlarının, siyasal alanlarda ve Meclis'te çözümü için çaba harcayacağım. Bu sorunların çözüm yerini ben kişisel olarak, iktidara aday CHP safları olarak görüyorum ve CHP'den aday olmak için DİSK'teki görevimden hukuken ayrılıyorum" diye konuştu. DİSK Genel Başkanlığı görevini Genel Sekreter Tayfun Görgün'ün vekaleten yürüteceğini ve DİSK'in genel kurulunu, olağan genel kurul olarak Ocak 2012'de normal süresinde toplayacağını söyleyen Çelebi, şöyle devam etti: "DİSK, kurumsal bir örgüttür. Ayrılıyoruz diye olağanüstü bir süreç yaşanmaz. Dün, ayrıca genel kurul tarihimizi de belirledik. 20-22 Ocak tarihlerinde genel kurulumuzu yapacağız. Ayrıca bu karar (milletvekilliği) benim bireysel kararım da değildir. Başkanlar kurulunda, yönetim kurulunda görüşmüşüzdür. DİSK'e bağlı sendikaların, yönetim kurulumuzun desteği de bu anlamda yanımızdadır. Aday adayıyım. Süreç nasıl olacaksa, ön seçimle olacaksa, temayül yoklaması yapılacaksa ya da başka yol ve yöntem uygulanacaksa hepsine varım." "Seçilemezseniz, genel başkanlık görevine geri dönecek misiniz?" sorusu üzerine, son DİSK Genel Kurulu'nda tekrar aday olmayacağını söylediğini anımsatan Çelebi, "Beni DİSK'ten kovan yok, (gidin) diyen yok. Ama bir yenileşmeye ihtiyaç da var. Yeniden göreve dönmek gibi bir tercihim, yasal koşullar olmasına rağmen söz konusu değildir" diye konuştu.