DİSK'e bağlı sendikaların üzerinde uzlaştığı isim Arzu Çerkezoğlu

T24 Haber Merkezi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK)'in pazar günü yapılacak olağan kongresinde başkanlık için Arzu Çerkezoğlu isminde uzlaşıldığı öğrenildi.

16 Şubat Pazar günü toplanacak kongrede DİSK'in önemli bileşenlerinden ve geçmişte Genel Merkez'le sorun yaşan Birleşik Metal-İş'in de uzlaşmaya dahil olduğu belirtildi.

Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun adı da Genel Sekreterlik için geçiyor.

Real Market grevini örgütleyen ve muhalif kanatta yer alan DİSK'e bağlı Nakliyat İş ise başka bir aday çıkaracağını açıkladı. Nakliyat-İş'in adayı da işçi bir kadın..

Arzu Çerkezoğlu DİSK Genel Sekreteri olduğu dönemde Genel Başkan Kani Beko'nun CHP'den adaylığı nedeniyle istifa etmesi nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından başkan seçilmişti.

Doğruluk Payı'nın verilerine göre Türkiye'de sendikaların üye sayısı ve dağılımı şöyle:

Konfederasyonların özel sektördeki örgütlenme oranı ise düşük. DİSK-Ar'ın verilerine göre özel sektördeki payı yüzde 6 civarında.