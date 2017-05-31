DİSK Başkanı'ndan kıdem tazminatında 'tek kelimelik' değişiklik önerisi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederayonu (DİSK) Başkanı Kani Beko, hükümetin kıdem tazminatında yapmaya planladığı değişiklik konusunda işçileri yanıltmaya çalıştığını öne sürdü. "Mevcut yasada tek kelimelik değişiklik yapılsın ve bir gün çalışana bile kıdem tazminatı ödenmesi sağlansın" önerisini getiren Beko, "Hükümetin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla kıdem tazminatını bireysel fon sistemine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Hükümet bunu işçilerin yararına bir uygulama olarak sunmakta, çalışanları yanıltmaktadır. Oysa kıdem tazminatının fona devri, kıdem tazminatının yok edilmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

DİSK'in görüşlerini açıkladı

Kani Beko DİSK'in Beşiktaş'taki genel merkezinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hükümetin tarafından hazırlanan kıdem tazminatına yönelik yasa tasarısıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kıdem tazminatında yeni modele ilişkin DİSK'in görüşlerini paylaşan Kani Beko, kıdem tazminatının işçilerin 80 yıllık bir kazanımı olduğunu, bunun da fona devredilmesiyle fiilen ortadan kaldırılmasına yönelik adımların atılmaya çalışıldığını söyledi. Beko, "Bilgi kirliliği yayılarak kıdem tazminatı hakkı için verilecek mücadelenin zayıflatılması hedefleniyor" dedi.

"Kamusal tartışma ortamı yaratılmadı"

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir konuda sağlıklı bir kamusal tartışma ortamının yaratılmadığına vurgu yapan Kani Beko, DİSK'in kıdem tazminatı konusunda tavrının ve sözünün net olduğunu belirtti. Beko şunları söyledi:

"Kıdem tazminatından yasal olarak kurtulamayan işverenlerin önemli bir bölümü hile ile kıdem tazminatını ödemekten kaçınmaktadırlar. Sosyal bir hukuk devletinin yapması gereken, her işçinin kıdem tazminatı alabilmesini güvence altına almaktır. Hükümet ise kıdem tazminatı yükümlülüğünden hile ile kaçınan işverenlerin üzerine gitmek yerine, onlarla bir olup kıdem tazminatını yok etmeye çalışmaktadır.

"Çalışanları yanıltmaktadır"

"Hükümetin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla kıdem tazminatını bireysel fon sistemine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Hükümet bunu işçilerin yararına bir uygulama olarak sunmakta, çalışanları yanıltmaktadır. Oysa kıdem tazminatının fona devri, kıdem tazminatının yok edilmesidir."

"İşten çıkarmaları kolaylaştıracak"

Kani Beko, kıdem tazminatının doğrudan işveren tarafından ödenmesi yerine fona devredilmesinin işten çıkarmaları kolaylaştıracağını ve çalışanların da iş güvencesini azaltacağını söyledi.

Beko, "İşçi çıkarırken kıdem tazminatı ödemek gibi bir zorunluluğu kalmayan işveren daha kolay işçi çıkarabilecektir. Kıdem tazminatının fona devri, kıdem tazminatı miktarının düşmesi anlamına gelecektir. Kıdem tazminatı halen işçinin son ücreti üzerinden ve 30 gün tutarında ödenmektedir. Hükümetin gündeme getirdiği bireysel kıdem tazminatı fonu ile kıdem tazminatı tutarı düşecektir.

"Hükümetin getirmek istediği fon, kıdem tazminatına erişimi güvence altına almayacaktır" dedi.

Kıdem tazminatı için yapılması gerekenler

"Tüm çalışanların kıdem tazminatı alması için yapılması gerekenler bellidir" diyen Kani Beko, "Mevcut yasada tek kelimelik değişiklik yapılsın ve bir gün çalışana bile kıdem tazminatı ödenmesi sağlansın. İflas nedeniyle ödenmeyen kıdem tazminatını devlet ödesin ve işverenden haciz yoluyla tahsil etsin. İflas halinde bankaların, devletin değil işçilerin alacaklarının ödenmesi öncelikli ve imtiyazlı olsun.

"Kıdem tazminatı ödemeyen işverenlere ağır yaptırımlar getirilsin. Sendikalaşma önündeki engeller, barajlar kaldırılsın. Böylece örgütlenen işçiler haklarını savunabilsin" ifadelerini kullandı.

Tüm sendiklara "Net ve kararlı olun" çağrısı

Tüm sendikaları bu konuda net ve kararlı bir tutum almaya davet eden Kani Beko, DİSK'in tüm örgütlü gücüyle kıdem tazminatı hakkını korumak için seferber olacağını açıkladı. DİSK'in önümüzdeki günlerde kıdem tazminatı hakkının korunması için birçok eylem ve etkinlik gerçekleştireceklerini vurguladı.

"Yan yana omuz omuza olmaktan başka çare yok"

Kani Beko, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Diğer meslek örgütü sendika ve konfederasyonlarıyla ortak bir mücadelenin yürütülüp yürütülmeyeceğiyle ilgili bir soruya Beko, "Tüm çalışanlara yapılan bir saldırı var. O zaman, Türk-İş, Hak-İş, KESK'i, TTB'i TMMOB'u sendikal hak ve özgürlüklerden yana olan tüm kurumlarla yan yana, omuz omuza olmaktan başka çaremiz yok" şeklinde yanıt verdi.

(DHA Türkiye-İstanbul-Enver Alas)