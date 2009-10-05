DİSK Başkanı'na odasında silahlı saldırı

T24 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi, İstanbul'da sendika binasındaki odasında, koruma görevlilerinin arasından geçen bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Çelebi'nin bacaklarına altı el ateş ettikten sonra yakalanan saldırgan ilk ifadesinde "Bana borcu vardı vurdum" dedi. Çelebi'nin, iki bacağında altı kurşun yarası bulunduğu, 2 kurşun çekirdeğinin bacakta kaldığı, 4 kurşun çekirdeğinin bacaklardan girip çıktığı açıklandı. Akşam saat 18.00 sıralarında ameliyata alınan Çelebi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



DİSK Genel Başkanı'na silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın ilk görüntüleri/Video











Saldırgan Cahit Tunçbilek, Şişli Polis Merkezi'ne ifade vermesinin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen saldırgan Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındı.



Bu arada, olay sırasında DİSK Genel Merkezi'nde bulunduğu belirtilen ve Tunçbilek'e müdahale ettiği ifade edilen biri kadın 2 kişi de ifadesine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Randevuyla suikast girişimi!

Şişli ilçesinde bulunan DİSK Genel Merkezi'ne gelen "Rıza Tunçbilek" kimlikli bir kişi, görüşmek için sendikanın başkanı Süleyman Çelebi'nin 7. kattaki odasına girdi. Silahıyla birlike binadan girmesi ve koruma görevlilerin arasından geçmesi DİSK'teki koruma zaafını ortaya koyan saldırgan burada silahını çekerek 6 el ateş etti. Saldırı sırasında Çelebi iki bacağından yaralandı.



Saat 14.45'te gerçekleşen saldırının ardından Çelebi'nin koruması ve sendika üyeleri, zanlıya müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Florance Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan Çelebi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerine gelen polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Güvenlik zafiyeti



Bina girişinde X-ray cihazı bulunmadığı ve herhangi bir üst araması yapılmadığı, görüşmelere randevu alarak gelen kişilere üst araması yapılmadığı da ifade edildi.

Üsküp doğumlu saldırgan: 175 bin Mark borcu vardı



DİSK Başkanı Süleyman Çelebi'yi sendika Genel Merkezi'nde ayağından vuran Üsküp doğumlu Rıza Tunçbilek, polisteki ilk sorgusunda "Onu 30 yıldır tanıyorum. Yakın arkadaşız. Süleyman Çelebi'nin bana 175 bin Mark borcu vardı. Bu parayı ev alması için veredim. O paranın üzerine yattı" dedi.

Saldırganın 3 yıl önce ölen abisi Rıza Tunçbilek'in kimliğini kullandığını ve asıl adının Cahit Tunçbilek olduğu belirtilirken, üzerinden 37 mermi çıktığı, silahın da ruhsatsız olduğu, bulunan kovan sayısının 5 olduğu bildirildi.



Saldırgan'ın Dev-Yol davası nedeniyle de 10 ay yargılandığı, uyuşturucudan sabıkası bulunduğu belirtildi.

Zanlının, sorgulama sırasında da asıl borç sahibinin Süleyman Çelebi'nin kardeşi olan Hüseyin Çelebi olduğunu söylediği ifade edildi.

Atalay: olayın siyasi veya terör boyutu yok

Konuyla ilgili olarak akşam saatlerinde bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Çelebi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Atalay, olayın hemen sonrasında itibaren durumla ilgilendiklerini ve hükümet olarak olayın takipçisi olduklarını ifade etti.



Saldırının tek kişi tarfından gerçekleştirildiğini ifade eden Atalay, olayın terör veya siyasi bir boyutunun olmadığını söyledi.

Sorgu sonrası daha net bilgilere ulaşılabileceğinin açıklayan Atalay, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da konuyla ilgili bilgilendirildiğini vurguladı.

Görgün: Olayın takipçisiyiz



DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, saldırı sonrası akşam saatlerinde hastane önünde bir açıklama gerçekleştirdi:

"Tüm işçi emekçilere soğuk kanlı olmalarını istiyorum. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bugün konulya ilgili geçmiş olsun dileklerinin ileten ve burada olan herkese teşekkür ediyorum. Bu ilgiyi, olayın açıklığa kavuşturulması adına bir güvence olarak kabul ediyorum."



Görgün, yaşananların alışıla gelmiş bir biçimde olayın magazinsel yanının ortaya çıkarılmasını istemediklerini belirterek, "Başkanımız, olayın ve amacının ne olduğunu bilemediğimiz bir saldırıyla karşılaştı. Olayın açığa kavuşturulması için takipçisiyiz" dedi.



Görgün: Alacak verecek iddiası yalan



Görgün olayın hemen ardından yaptığı açıklamada ise saldırının alacak verecek yüzünden yapıldığı şeklindeki iddiaları yalanladı.



Görgün, “Saldırının alacak verecek meselesi ya da şahsi olma ihtimali yok. Çelebi’nin mahalle arkadaşı olduğu söyleniyor” dedi.



DİSK benzer bir saldırıyı 1980 yılında ad yaşamıştı. Dönemin DİSK Genel Başkanı Kemal Türker uğradığı silahlı saldırı sonrasında yaşamını yitirmişti.





Osmanoğlu: Olay çarpıtılmaya çalışılıyor



DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'ye yapılan saldırının "alacak verecek meselesi ile ilgisi bulunmadığını, olayın çarpıtılmaya çalışıldığını" söyledi.



Küçükosmanoğlu, saldırının gerçekleştiği sırada orada olmadığını, Çelebi ambulansa bindirilirken DİSK Genel Merkezi'ne geldiğini belirtti. O sırada saldırganın polis tarafından derdest edilmiş bir şekilde götürüldüğünü anlatan Küçükosmanoğlu, Olay Yeri İnceleme ve diğer polis ekiplerinin binadaki olayla ilgili inceleme ve denetlemelerinin sürdürdüğünü kaydetti.



Küçükosmanoğlu, Çelebi'nin sekreteri, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve diğer görgü tanıklarının emniyete götürülüp ifadelerinin alındığını anlattı.



Saldırganı polis otosuna bindirilirken gördüğünü ve tanımadığını anlatan Küçükosmanoğlu, "Süleyman Çelebi'nin çok yakın tanıdığı olsa en azından ben tanırım. Çünkü uzun yıllardır beraberiz, yakın konumda görev yapıyoruz. 2-3 defa geldiği söyleniyor. Saldırının hangi amaçla ne için yapıldığı kimler tarafından düzenlendiği konusunda şu anda karar verebilecek bilgiler söz konusu değil. Saldırının alacak verecek meselesi ile alakası yok, olay çarpıtılıyor. Yani bu aşamada olayın alacak-verecek gibi mecralara çekilmesi doğru değil, olayı yapan kişinin DİSK'e bağlı bir sendikadan üye olması da söz konusu değil. Şahsın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda şu an karar verilemez. Olayın hangi amaçla, ne için yapıldığı ve kimler tarafından yönlendirildiği konusunda şu anda bir bilgi yok. O nedenle olayı farklı mecralarda değerlendirmek, çarpıtma içine girmek doğru değil" diye konuştu.



Görgün: Çelebi'nin eski mahalle arkadaşı





Görgün, saldırı anınıysa şöyle anlattı: “Ateş açılması anında ben de yayındaydım. Silahını birden bire çıkardı ve ateş etmeye başladı. 4 el ateş etti, araya girmeye çalıştığımda silahı bana da doğrulttu. Ben sandalyeyi elime aldım. Korumaya da doğrulttu. O anda araya girip yakaladık ve teslim ettik. Süleyman Bey, belden aşağısından yaralandı. Vücudunda kanama yoktu. Saldırganı teslim ettik.

Silah hazırmış mekanizma sesi gelmedi. Çekti ve ateş etti. Saldırganın ismini tam olarak bilmiyorum.

Süleyman Bey ‘Seni kim gönderdi, niye böyle bir şey yapıyorsun?’ dedi. Para istemeye kalktı sanki... Ama bir para meselesi değil bu ama şu anda ne olduğunu bilmiyoruz.

Süleyman Bey uyanıktı. Ölüm tehlikesi olmadığını zannediyorum. Kanlı olan kısımları baldırı ve ayağı gibiydi.

Süleyman Bey’in odasının kapısı herkese, hiç tanımadığı insanları açık. Kapıda koruma ve görevliler var. Bize kim düşmanlık besleyebilir diye düşünüyoruz.

Süleyman Çelebi korunuyordu. Koruması vardı ama ona da silah doğrulttu, engelleyemedik. Koruma kapıdaydı. Gelen kişinin bütün bunları biliyor olması lazım. Saldırganı ben, koruma ve odaya girenler yakaladı.“



Yurtseven: Sağlığı iyi



DİSK Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yurtseven ise olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ben odada yoktum. İçeri girdiğimde olayın sıcaklığı ile karşılaştım. Ne olduğunu ben de anlamadım. Örgütümüze duyurmak istiyoruz ki, genel başkanımızın sağlık durumunda endişe edilecek bir şey yok. Durumu iyi. RızaTunçbilek ismli kişinin örgütle alakası yok. Ben böyle bir ismi ilk defa duyuyorum.”



Güler: Saldırganın bağlantıları inceleniyor



İstanbul Valisi Muammer Güler ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Çelebi'yi Florance Nightingale Hastanesi'nde ziyaret etti.



Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Vali Güler, olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği ve saldırganın bağlantılarının incelendiğini söyledi.



Çapkın: Kısmen sevindirici bir yaralama

İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın da, "Hayati tehlikesi olmayan bir yaralama kısmen bizi sevindiriyor" dedi. Olay yerine polisin geç geldiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Çapkın, "Süleyman beyin koruma polisi var. Koruma polisi ile sanığı yakalamışlar ve etkisiz hale getirmişler. Sürekli yanında olan bir koruma polisi. Anlamıyorum nasıl bir yorum bu" diye konuştu



Polis 'Şişli nerede' diye sordu mu?



Sendika yetkililerinden Fahrettin Erdoğan, 155'i aradıklarını ancak polisin olay yerine çok geç geldiğini, hatta polisin "Şişli nerede?" diye sorduğunu açıkladı.