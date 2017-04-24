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DİSK Başkanı Kani Beko’dan 1 Mayıs açıklaması

Karar, çarşamba günü açıklanacak

24 Nisan 2017 21:37

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması için İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüştü.

İstanbul Valiliği’nde gerçekleşen toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kani Beko, “DİSK’in de TESK’in de TTB ve TMMOB’un da bir tek derdi var; başta Taksim olmak üzere tüm Türkiye alanlarında kimsenin burnu kanamadan, huzur içerisinde, kardeşçe, birlikte 1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele günü kutlamak” dedi.

Karar çarşamba günü açıklanacak

Konuyu sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştüklerini söyleyen Beko şunları ifade etti:

"Sabah İçişleri Bakanı Sayın Soylu ile yaptığımız görüşmeyi ve az önce yaptığımız görüşmeleri kendi aramızda değerlendireceğiz. Çarşamba günü saat 12.00’de disk genel merkezinde 1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele günü kutlamalarının ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız.Kendisine bunları ilettik."

"Taksim’e izin çıkmadı" ifadelerine yanıt

Beko, gazetecilerin "Taksim için izin çıkmadı" ifadelerine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu tartışmaları yapmak bana göre doğru olmaz. Bu konuyla ilgili ayrıntıları DİSK Genel Merkezi’nde yapacağımız açıklamada paylaşacağız."

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