DİSK Başkanı: Gelir kaybı devam edecek, yoksullaştığımız bir sürece gireceğiz

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bugün açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin olarak, “Gelir kaybı devam edecek, yoksullaştığımız bir sürece gireceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Gerçek gündeme konuşan Çerkezoğlu, "Biz sokaktayız, alanlardayız. Hiç geri çekilmedik. Eskişehir ve İzmir’de mitingler yaptık. 1 Mayıs’a kadar da bu eylemlilik sürecimiz artarak devam edecek. Bugün açıklanan enflasyonu zaten bekliyorduk. Yılın ilk üç ayında asgari ücret artışı kayboldu gitti. 1 Mayıs’ta da temel talep, asgari ücretin güncellenmesi olacak. Enflasyondaki sarmalın Hazine Bakanı’nın söylediği gibi giderilmesi mümkün değil. Zaten bu durum Yurt İçi Üretici Fiyatları’na bakılınca görülüyor. Geçen ay yüzde 105 idi Yİ-ÜFE bu ay yüzde 114’e çıktı. Aradaki makas yüzde 50. Dar gelirlinin alım gücündeki kayıp ve ücretlerin gerilemesi devam edecek. Maalesef iktidarın temel ekonomi politikası, ekonomik rotası tam da bu." dedi.

Çerkezoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bilinçli olarak ücretleri baskılıyorlar. Ücretlerde bir güncelleme olmadığı sürece gelir kaybı devam edecek ve yoksullaştığımız bir sürece gireceğiz. Üretimi öncelemeyen dışa bağımlı bu ekonomik modelin Türkiye’yi ekonomik olarak düze çıkarma imkânı yok. Yüksek enflasyonlu bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Biz işçi sınıfı olarak 1 Mayıs’ta yaşananlara karşı itirazlarımızı ve başta ücret artışı olmak üzere temel taleplerimizi en güçlü bir şekilde haykıracağız"