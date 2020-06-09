DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Kronik hastalık işten çıkarılma gerekçesi yapılıyor, ücretleri ödenmiyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kronik hastaların çalıştırılmadığı ve ücretlerinin düşürüldüğüyle ile ilgili üyelerinden ciddi şikâyetler aldıklarını söyledi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok şirket kronik hastalığı olan çalışanlarını bundan sonraki süreçte işbaşı yaptırmama kararı aldı. 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecine bağlı olarak kamuda kronik hastalığı olanların da bir bölümü işbaşı yaptı, ancak özel sektörde birçok firmanın aldığı kararla normalleşme olsa dahi kronik hastalığı, olan çalışanların kesinlikle işbaşı yaptırılmayacağı ortaya çıktı. Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalardan biri çalışanlarına gönderdiği mesajda Covid-19 sebebiyle rahatsızlığı olan personele işbaşı yaptırılmayacağı talimatı verildiğine işaret ederek normalleşme sürecine bağlı olarak 8 Haziran’dan itibaren sağlıklı çalışanlarının ise ihtiyaç halinde işbaşı yaptırılacağını duyurdu.

Firma, kanser tedavisi görmüş, kalp krizi geçirmiş ya da kalp ameliyatı olmuş, akciğer hastalığı ya da organ nakli olan, akut koroner sendromu geçirmiş, şeker ve hipertansiyon hastası çalışanlarının kesinlikle işbaşı yaptırılmayacağına dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Çerkezoğlu, kronik hastaların çalıştırılmadığı ve ücretlerinin düşürüldüğüyle ile ilgili üyelerinden ciddi şikâyetler aldıklarını söyledi. Kamuda çalışan kronik hastalarla ilgili bir düzenleme yapıldığını ancak özel sektörde çalışanlarla ilgili bir adım atılmadığını vurgulayan Çerkezoğlu, “Kronik hasta çalışanlar bir taraftan işsizlikle yüz yüze bırakılıyor bir taraftan da ücretleri ödenmiyor. Kronik hasta çalışanlarla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bir yazı göndereceğiz. Şu anda işyerlerindeki bilgileri toparlıyoruz. Kamuda herhangi bir ücret ya da hak kaybı olmadı. Aynı düzenlemenin özel sektör için de yapılmasını istiyoruz. Kronik hastaların hem iş akitlerinin hem de gelirlerinin korunması için adım atılmalı” dedi. Çerkezoğlu, “Doktorlar da kime çalışır kime çalışmaz raporunu vereceklerini tam bilmiyorlar. Özel sektördeki gri alanların netleştirilmesi şart” diye konuştu.