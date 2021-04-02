DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Kısa çalışma ödeneğinin sonlanması işsizliği büyütecek

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaklaşık 4 milyon kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneğinin son bulmasına ilişkin olarak, “İşsizliği büyütecek” değerlendirmesini yaptı.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, Çerkezoğlu, "Ağır koşullar yüzünden milyonlar kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadı veya çok düşük miktarlarda destek aldı" dedi.

Çerkezoğlu şunları kaydetti:

"Hükümet ayrımcı bir yol izleyerek milyonlarca işçiyi etkileyen zorunlu ücretsiz izin uygulamasını başlattı. Akabinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 'nakdi ücret desteği' ile günde 39 lira ödeneği reva gördü. İş ve gelir kaybı yaşayan 3,7 milyon işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve çok daha düşük nakdi ücret desteği alan işçi sayısı 2 buçuk milyona yaklaştı.

Zorlayıcı sebep diye tarif edilen koşullarda, sosyal politikalar genişletilmeli. Kaldı ki içerisinde bulunduğumuz salgın bir zorlayıcı sebeptir. Bu kadar çok vaka ve vefat sayısı varken, pandeminin ekonomik ve sosyal etkileri de artarak devam ederken uygulamanın sonlandırılması asla kabul edilemez. Bunun akıl ve mantıkla bağdaşır bir yanı yok. Tam tersine yeni destekler olması gerekiyor.

Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyoruz. Zaten bir ekonomik kriz vardı. Üzerine pandemi eklendi. Uygulamanın sonlamasıyla, işten çıkarma yasak olsa dahi işten çıkarmalar artacak. İş yeri kapatmaları olacak. Özellikle küçük esnaf ile yanında 2-3 kişi çalıştıranlar açısından ciddi zorluklar oluşacak. Bir de işverene tanınan tek taraflı ücretsiz izin hakkı var. Kısa çalışma yerine ücretsiz izin tercih edilecek. Özetle kısa çalışma uygulaması pandeminin toplumsal ve ekonomik tahribatı sürdüğü müddetçe devam etmeli. En düşük miktar asgari ücret olmalıdır. Kod 29 zulmüne, ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli. Salgın ve işten çıkarma yasağı döneminde işin durması durumunda, özel sektörde çalışan işçilere kısa çalışma ödeneği uygulanmalıdır."