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DİSK Başkanı Çerkezoğlu: İşverenler pandemide Kod 29'u suistimal ediyor, işten çıkarma yasağı bu istisna olmadan devam etmeli

24 Şubat 2021 16:49

DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu Kod29 olarak adlandırılan, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden işten çıkarmaların işverenler tarafından suistimal edildiğini söylerken "Kod 29'la işten çıkarıldığınızda kara listeye alınmış gibi olursunuz, iş bulmanız zorlaşır, işsizlik maaşı dahi alamazsınız. İşverenler pandemi döneminde işten çıkarma yasağını delmek bu maddeyi suistimal ediyor. İşten çıkarma yasağı bu istisna olmadan devam etmeli" dedi.

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