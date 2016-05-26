"DİSK Başkanı Beko'yu 'kara listedesin' diyerek Meclis'e almadılar" iddiası

TBMM’ye giden DİSK Genel Başkanı Kani Beko’ya ‘yasaklı’ olduğu ve giriş yapamayacağı söylendiği öne sürüldü. CHP milletvekili Özgür Özel yasağı Meclis gündemine taşıdı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, Meclis’in yasaklı listesine alındı.

İMC TV’nin haberine göre, Beko’ya 18 Mayıs günü temaslarda bulunmak üzere geldiği Meclis girişinde “yasaklı” olduğu ve yerleşkeye giremeyeceği söylendi.

Beko’nun ‘kara liste’ye Hak-İş eski genel başkanı ve şu anda AKP milletvekili olan Meclis İdari Amiri Salim Uslu tarafından alındığı öne sürülürken; yapılan görüşmeler sonucunda yine Uslu’nun onayıyla Meclis’e girebildi.

“Randevu Ziyaretçi Takip Sistemi’nde kara liste dışında başka renk listeler mevcut mudur?”

Konu hakkında Meclis Başkanı’na önerge sunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şu sorulara yanıt istedi:

* Beko’nun girişi hangi makamın hangi yetkiye dayanarak verdiği hangi karar ile yasaklanmıştır? Böyle bir karar varsa, kararın tarihi nedir?

* Bu durum eski bir sendikacı olan Uslu’nun, şu anki makamından aldığı gücü keyfi bir şekilde Kani Beko’ya karşı kullandığı anlamına gelmemekte midir?

* Randevu Ziyaretçi Takip Sistemi’nde kara liste dışında başka renk listeler mevcut mudur?