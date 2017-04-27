DİSK Başkanı Beko: OHAL'e ve tek adam rejimine "Hayır" demek için 1 Mayıs’ta alanlara

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı Bakırköy Halk Pazarı’nda kutlayacaklarını açıkladı. Referanduma da değinen DİSK Başkanı Kani Beko, "OHAL’e ve tek adam rejimine ‘hayır’ demek için 1 Mayıs’ta alanlara çıkacağız. Referandum ardından ilk işleri kıdem tazminatına göz dikmek oldu. patronlar ‘yük’ olarak görüyor diye işçi sınıfının ve bütün çalışanların 80 yıllık kazanımına göz dikenlere ‘hayır’ demek için alanlarında olacağız" dedi.

Beko, 1 Mayıs’ın başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin tüm alanlarında kutlanacağı belirterek “Emekçileri yağmaya ve talana ‘hayır’ demeye, 1 Mayıs’ta alanlara çağırıyoruz. Hayır’ını al da gel” dedi. DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında 1 Mayıs bileşenlerinin aldığı ortak kararı okuyan Beko, “1 Mayıs dünyanın her yerinde görkemli buluşmalara tanıklık eder. İşçiler umutlarını, istediklerini meydanlarda özgürce ifade eder. Türkiye’de maalesef 1 Mayıs’lar iktidarlar, getirdiği yasakların gölgesi altında kutlanmaktadır. 365 gün bu ülkenin tüm güzelliklerini üretenlere bir gün dahi saygı gösterilmemektedir. Siyasi iktidar 1 gün için dahi işçi taleplerine kulak vermemekte, yıllardır 1 Mayıs mitinglerinin kendi istediği yerde yapılmasını dayatmaktadır. Bu tutum 2017’de de devam etmektedir. 1 Mayıs 1977’deki katliamın 40. yılında da bu dayatmanın sürdürülmüş olması, ölenlere ve işçi sınıfına saygısızlık olarak tarihe geçecektir” ifadelerini kullandı.

Alanlarda olacağız

Referanduma da değinen Beko, “OHAL’e ve tek adam rejimine ‘hayır’ demek için 1 Mayıs’ta alanlara çıkacağız. Referandum ardından ilk işleri kıdem tazminatına göz dikmek oldu. patronlar ‘yük’ olarak görüyor diye işçi sınıfının ve bütün çalışanların 80 yıllık kazanımına göz dikenlere ‘hayır’ demek için alanlarında olacağız” dedi.

'Taksim sevdamızdan vazgeçmedik'

Taksim Meydanı’nda kutlama yapılıp yapılmayacağı sorusunu ise Beko “Taksim sevdamızdan vazgeçmedik. Ancak buradaki temsilcilerle biraraya geldik. İçişleri bakanıyla 2 saat toplantı yaptık. İstanbul valisiyle 2 saat toplantı yaptık. Güvenlik gerekçesiyle bize Taksim’i açamayacaklarını söylediler. Güvenlik her şeyden önemli” ifadelerini kullanarak yanıtladı.

DİSK Kolej’de

Ankara’da emek ve meslek örgütleri, demokrasinin gasp edilmesine karşı ‘Hayır’ı büyütmek için 1 Mayıs kutlamaları kapsamında yurttaşlara Kolej Meydanı’nda buluşma çağrısı yaptı. Mülkiyeliler Birliği’nde basın toplantısı düzenleyen DİSK, KESK, TMMOB, ATO ve ASMMMO temsilcileri 1 Mayıs kutlamaları kapsamında saat 10.04’te Gar önünde 10 Ekim katliamı ve 1 Mayıs Taksim şehitlerini anma ve karanfil bırakılacağını, ardından da 12.00’de Dikimevi’nden başlayacak yürüyüş ile Kolej Meydanı’nda miting düzenleneceği bilgisini verdi. DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Taygun Görgün, 16 Nisan referandumunda devletin bütün olanaklarıyla yürütülen ‘Evet’ kampanyalarına karşın emekten, demokrasiden, barıştan, ve eşitlikten yana olanların ‘Hayır’ı büyüttüğünü belirtti.

TÜRK-İŞ Tandoğan

Türk-İş ise bu yıl 1 Mayıs kutlamalarını merkezi olarak adı Anadolu Meydanı olarak değiştirilen Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirecek. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk İş Başkanlar Kurulu’nun aldığı kararla, 2017 yılı 1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Günü” nü Ankara’da kutlama kararı aldığını belirtti.