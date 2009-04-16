DİSK, Avrupalı polisleri 1 Mayıs’a çağırdı

‘Polisle karşı karşıya getirilmek istemiyoruz’

Taksim için enternasyonalist destek

DİSK, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı yere ilişkin tartışmalar devam ederken hazırlıklarını da sürdürüyor.Konfederasyon bu kapsamda, uluslararası sendikal örgütleri ve çeşitli ülkelerden sendikaları 1 Mayıs kutlamalarına çağırdı. Bazı Avrupa sendikaları da bu çağrıya olumlu yanıt verdi.DİSK ayrıca Avrupa'daki polis sendikalarına da 1 Mayıs'ı İstanbul'da kutlamak için çağrıda bulundu. Konfederasyon, Avrupa Polis Sendikaları Federasyonu ve Avrupa ülkelerindeki polis sendikalarına birer mektup göndererek, sendikalı polisleri 1 Mayıs kutlamalarına davet etti.Konfederasyonun gönderdiği davet mektubunda, geçen 2 yılda 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan olaylar anımsatılarak, "Avrupalı kurumlar, 2 Mayıs günü açıklamalar yaparak, polis şiddetini kınadılar. Bu sene erken davranarak bu insanlık ayıbına engel olabilirsiniz. 2 Mayıs'ı beklemeyin" denildi.DİSK yetkilileri, Avrupa Polis Sendikaları Federasyonu ve Almanya Polis Sendikasından temsili düzeyde katılım beklediklerini bildirdi.Avrupa Sosyal Şartı'nın örgütlenmeye ilişkin maddeleri, polisler dahil tüm ücretli çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendika kurma hakkı veriyor.Bu hakkın kullanılması çerçevesinde Avrupa'nın pek çok ülkesinde polis sendikaları bulunuyor. Polislerin sendikalı olduğu ülkeler arasında İzlanda, İrlanda, İngiltere, İskoçya, Portekiz, İspanya, Monako, Belçika, İsviçre, Almanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Litvanya, Letonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Bulgaristan ve Kosova yer alıyor.Polis sendikalarının Avrupa düzeyinde Euro-Cop isimli bir de federasyonu bulunuyor. Euro-Cop, Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna bağlı 12 iş kolu (metal, tekstil, genel hizmetler gibi) federasyonundan birini oluşturuyor.DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 1 Mayıs'ı Taksim'de çeşitli ülkelerden işçiler ve sendika temsilcileriyle kutlamak için bir dizi temas kurduklarını söyledi.Önceki yıllarda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle uluslararası dayanışmanın göstergesi olarak bir çok sendikadan olumlu yanıt aldıklarını ifade eden Çelebi, 1 Mayıs'ta uluslararası destekle yalnız olmayacaklarını belirtti.Polis sendikalarının özellikle Avrupa'da uzunca bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Çelebi, bir emek örgütü olarak polis sendikalarına da davette bulunduklarını ve onları da yanlarında görmekten mutlu olacaklarını vurguladı.Çelebi, her fırsatta polisle karşı karşıya getirilmek istemediklerini belirttiklerini ifade ederek, "Polisleri de 1 Mayıs kutlamalarına davet ediyoruz. Ama bize gaz ya da su sıksınlar, coplasınlar diye değil, onlar için de bayram olsun diye" dedi.Bu arada, çeşitli ülkelerden sendikalar Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması için girişimlerde bulundu.En eski ve kitlesel işçi örgütlerinden biri olan İngiltere Sendikalar Kongresi (TUC), 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması için İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlığa bir mektup yazan TUC Genel Sekreteri Billy Hayes, İngiliz Hükümeti'nin, Türkiye Hükümeti ile temasa geçerek 1 Mayıs'ın Taksim'de barışçıl şekilde kutlanması için girişimde bulunmasını talep etti.Danimarka İşçi Sendikaları Konfederasyonu da üye ve şubelerine bir yazı göndererek 1 Mayıs'ta ülke genelinde yapılacak etkinliklerde Türk işçilerin taleplerini dile getirmelerini istedi.Hindistan İşçi Sendikaları Merkezi adına aynı zamanda milletvekili olan Chandan Pillai, Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılacağını bildirdi.Almanya Federal Parlamento Milletvekili Hüseyin Kenan Aydın‚ Sol Parti delegasyonu ile beraber 1 Mayıs'ta İstanbul'da olacağını açıkladı.Almanya Gıda İşçileri Sendikası Dortmund Eyalet Başkanı Manfred Strater de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e bir mektup yazarak, "Taksim'in İşçi Bayramı'na kapalı ama polis gününe açık olmasının kamu vicdanı ve eşitlik ilkesi açısından açıklanabilir bir tarafı olmadığını" savundu.Türkiye'deki 1 Mayıs ve gösteri yasaklarına karşı Ocak ayından beri kampanya sürdürdüklerini belirten Strater, "1 Mayıs'ı, barış, kardeşlik ve dayanışma duyguları içinde kutlamak için sendikacı, milletvekili ve işçilerden oluşan uluslararası delegasyon olarak karanfillerimizle birlikte İstanbul'da olacağız" dedi.