DİSK: Asgari ücrete ilişkin yasa teklifi kabul edilemez

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, cuma günü TBMM'ye sunulan asgari ücrete ilişkin kanun teklifinin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Çerkezoğlu, "Bu teklif yasalaşırsa asgari ücretli çalıştırma yoğunlaşacak, giderek herkes asgari ücretli olacak. Dahası bu durum kayıt dışı çalışmayı artırabilir" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, dün TBMM'ye sunulan, "Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin bir açıklama yaparak kanunun geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Çerkezoğlu, açıklamasında; teklif yasalaşırsa işverenin asgari ücretli çalıştırmaya yoğunlaşacağını ve kayıt dışı çalışmanın artabileceğine dikkat çekti. Çerkezoğlu’nun yazılı açıklaması şöyle:

"Bu teklif yasalaşırsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın açıkladığının aksinde tüm ücretlerin asgari ücret kadar kısmına vergi istisnası uygulanmayacak. Bu teklif yasalaşırsa asgari ücretli çalıştırma yoğunlaşacak, giderek herkes asgari ücretli olacak. İşverenler SGK, vergi ve damga vergisi maliyetlerine katlanmamak için işçileri asgari ücretten çalıştırmaya yönelecektir. Dahası bu durum kayıt dışı çalışmayı artırabilir.

Bu teklifin bir diğer tehlikeli yönü asgari ücrete yakın ücret alanların veya ilgili ayda asgari ücret dışında fazla mesai ve sosyal ödenek alanların da ciddi bir kayba uğrayacak olmasıdır. Bu durum fazla mesai ve sosyal ödeneklerin önemli bir bölümünün kesintiye gitmesi demektir. Bu teklif kabul edilemez. Bu yasa önerisi derhal geri çekilmelidir. Sayın Bakan’ı yaptığı açıklamaya sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Bu teklif kabul edilemez, derhal geri çekilmelidir. Yapılması gereken asgari ücretten ve tüm ücret ve maaşların asgari ücret kadar kısmından vergi alınmamasıdır. Kamuoyuna yapılan açıklama, verilen söz budur."