DİSK-AR: Yıllık asgari ücret 25 Cumhuriyet altınından 7'ye geriledi

DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) ‘Asgari Ücret Gerçeği Araştırması’nı yayımladı. raştırmada, asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği belirtilerek DİSK’in yeni asgari ücrete ilişkin talepleri sıralandı. Araştırmaya göre Türkiye'de 10 milyon işçi asgari ücretle çalışıyor. Ücretli çalışanların yüzde 33,8'i asgari ücret ve altında bir ücret alıyor. Asgari ücretli bir işçi, 2003'te asgari ücretin yıllık tutarı ile 25 Cumhuriyet altını alabilirken güncel fiyatlarla sadece 7 altın alabiliyor.

Araştırmaya göre asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve altında maaş alan kişi sayısı ise 9,7 milyon. Tüm ücretli çalışanların yüzde 64'ü ise (12,5 milyon işçi) asgari ücretin bir buçuk katı bir ücret elde ediyor.

''Ücretli çalışanların yüzde 18'i asgari ücretin altında çalışıyor''

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 18'i yani 3,4 milyon kişi asgari ücretin altında çalışırken; Bin 500 liraya çalışan kişi sayısı 1,7 milyon, asgari ücret ve altında bir ücret alanların sayısı 6,3 milyon kişi.

''Özel sektör işçilerinin yüzde 21,8'i asgari ücrete erişemiyor''

Araştırmaya göre özel sektör işçilerinin yüzde 21,8’i asgari ücrete erişemiyor. Özel sektörde asgari ücret ve altında ücretle çalışanların oranı yüzde 44 ve asgari ücret civarında çalışanların oranı yüzde 69’dur. 8,4 milyonu aşkın özel sektör işçisi, asgari ücretin yüzde 20 altında ücretlerle çalışıyor.

''Kadınların yüzde 25'i asgari ücrete erişemiyor''

Yapılan araştırmaya göre Asgari ücrete erişemeyenlerin oranı, genelde yüzde 18 iken kadınlarda bu oran yüzde 25’i aşıyor. Asgari ücret düzeyinde ve daha düşük ücret alanların oranı, genelde yüzde 34 iken kadınlarda yüzde 43’e yükseliyor. Asgari ücret civarında bir ücret ile çalışan kadınların oranı yüzde 60.

2005 yılında aylık ortalama ücret ve maaş geliri asgari ücretin 2,2 katı iken 2019’da asgari ücretin 1,7 katına geriledi.

''Bütün ücretlere bin TL iyileştirme yapılmalı''

DİSK,’in sıraladığı asgari ücret talepleri ise şöyle:

- “Brüt asgari ücret net olarak ödenmeli.

- İşçi SGK primleri bütçeden karşılanmalı.

- Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi oranı yüzde 10'a indirilmeli.

- Asgari ücret belirlenirken işçinin kendisi ve ailesi birlikte hesaba katılmalı.

- Bütün ücretlere 1.000 TL iyileştirme yapılmalı.

- Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 Türk lirası tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1.000 TL iyileştirme mümkün olacaktır.

- Asgari ücret net 5.200 TL olmalı,

- En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmeli."