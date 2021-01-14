DİSK-AR raporu: Covid-19 döneminde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işçiye 6,5 milyar, işverene 18 milyar lira ödeme yapıldı

DİSK-AR tarafından hazırlanan “Covid-19 Döneminde İşsizlik Sigortası Fonu: İşsize ve İşçiye Derman Olamayan Fon” raporuna göre; "İşsizlik Fonu"ndan (İSF) salgın döneminde ücretsiz izne çıkarılan 2.3 milyon işçiye toplam olarak 6.5 milyar TL ödeme yapıldı. Aynı fondan işverenlere ise 2020 yılı içinde bu miktarın 3 katı tutarında, 18 milyar TL destek ve teşvik ödemesi adı altında kaynak aktarıldı.

DİSK-AR tarafından hazırlanan “Covid-19 Döneminde İşsizlik Sigortası Fonu: İşsize ve İşçiye Derman Olamayan Fon” adlı rapor yayımlandı.

2020 yılında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işçilere 27.4 milyar TL kısa çalışma ödeneği ve 6.5 milyar TL ise nakdi ücret desteği sağlandı. 31 Aralık 2020 itibarıyla bu ödemeler 3 milyon 582 bin 455 kişi kısa çalışma ödeneği ve 2 milyon 216 bin 622 kişi nakdi ücret desteği olmak üzere toplam 5 milyon 799 bin 77 işçiye ulaştı.

İşsizlik Fonu gideri kalemlerinden işsizlik ödemeleri tutarında ise işten çıkarma yasağının da etkisiyle bir düşüş yaşandı. 2019 yılında 10 milyar TL tutarında işsizlik ödemesi yapılmışken 2020 yılında 8.3 milyar TL işsizlik ödemesi yapıldı.

Fondan 2020 yılında işverenlerce İSF’ye yapılan işveren prim ödemeleri 11 milyar TL civarında iken işverenlere yapılan teşvik ve destek ödemeleri 18 milyar TL’yi aştı. İşveren teşviklerinin işveren prim ödemelerine oranı 2019 yılında yüzde 145.6 iken 2020 yılında bu oran yüzde 167.2’ye yükseldi.

Salgın döneminde işsizlik sigortası fonu işveren teşvik ve desteklerine daha çok kullanıldı. 2020’de işveren teşvik ve destek ödemelerine İSF’den ayrılan kaynak 18 milyar TL iken nakdi ücret desteğine ayrılan miktar 6 milyar TL oldu.