DİSK-AR raporu: Çalışma çağındaki 64 milyon kişinin, 20,4 milyonu kayıtlı!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) 2021 dördüncü çeyreğine ilişkin istihdam raporunu açıkladı. "TÜİK’in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi resmin sadece sınırlı bir kısmını göstermektedir." denen açıklamada dördüncü çeyrekte geniş tanımlı işsiz sayısının 8 milyon 283 bin kişi olarak kaydedildi. Raporda ayrıca çalışabilir nüfustaki 64 milyon kişiden yalnızca 20,4 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı çalıştığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ise 15 Şubat'ta açıklamıştı. TÜİK'in verilerine göre dördüncü çeyrekte işsizlik yüzde 11,2 olurken, işsiz sayısı 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,0 puanlık artış ile yüzde 46,7 olmuştu. Geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) ise 0,2 puan artarak yüzde 22,5 olarak gerçekleşmişti.

TIKLAYIN: TÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11,2 oldu

64 milyon kişinin, 20,4 milyonu kayıtlı çalışan

DİSK-AR'ın araştırmasına göre ise 2021 dördüncü çeyrekte TÜİK'in açıkladığı resmi yüzde 46,5'lik istihdam oranına karşın, Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) yüzde 31,9 olarak hesaplandı.

Rapora göre kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 29,2 olarak açıklanmışken, KATİ oranı yüzde 17,5 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 64,2 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 46,5 olarak gerçekleşti.

DİSK-Ar'ın KATİ hesaplamasına göre çalışma çağındaki (15 ve yukarı yaş) 64 milyon kişinin yalnızca 20,4 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı çalıştığını gösterirken, bu oran ayrıca kayıt dışı çalışmanın yüksekliğine de işaret ediyor.

TÜİK ve DİSK-AR arasındaki genç işsizlik farkı yüzde 20,4

Rapora göre Covid-19 salgınıyla birlikte işgücü piyasasında görülen tahribattan genç kesim daha çok etkileniyor. Buna göre salgın döneminde pek çok genç iş aramayı bıraktı.

TÜİK tarafından açıklanan yüzde 21 olarak açıklanan genç işsizliğin "gerçekleri yansıtmaktan uzak" olduğu belirtilen açıklamada "TÜİK verilerinden yararlanarak hesapladığımız 15-24 yaş arası genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik oranı 2021 4. çeyreğinde yüzde 41,4 olarak gerçekleşti. Böylece geniş

tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden 20,4 puan fazla olarak hesaplandı" dendi.