DİSK-AR: İŞKUR ve TÜİK'in kayıtlı işsiz sayısı arasında 188 bin 385 kişi fark var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik yüzde 12.1 olurken, işsiz sayısı da 11 bin artışla 3 milyon 965 bin olarak kaydedildi.

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Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR) "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü" raporunu yayımladı. DİSK-AR, temmuzda 506 bin artan işsiz sayısının, ağustosta 11 bin artmasının ve yine temmuzda 287 bin azalan istihdamın, ağustosta 217 bin artmasını "izahı zor bir dalgalanmadır" diye değerlendirdi.

"TÜİK ve İŞKUR verileri arasında uçurum var"

Raporda söz konusu iki kurumun verileri arasında "uçurum" olduğu ifade edildi.

Raporda "İşsiz sayılmak için TÜİK tarafından kullanılan en önemli kriter aktif iş arama kanallarından birini kullanmaktır" ifadesine yer verilerek şöyle dendi:

"İŞKUR en yaygın kullanılan iş arama kanalıdır. Ancak İŞKUR kanalını kullanan 200 bin işsizin 189 bini TÜİK verilerine yansımamıştır."

"İŞKUR ve TÜİK arasında 188 bin 385 kişi fark var"

İŞKUR'un verilerine göre ağustos 2021'de kayıtlı işsiz sayısının 199 bin 385 kişi artığı ifade edilen raporda, bu oranın TÜİK verilerinde 11 bin olduğu ve aradaki bir aylık farkın 188 bin 385 kişi olduğuna dikkat çekildi.

Raporda ayrıca TÜİK'in verilerinde Bir ayda işgücü piyasalarında bu kadar zıt gelişmeler yaşanmasının olağan olmadığı ifade edildi.

"Geniş tanımlı işsizlik ve dar tanımlı işsizlik arasındaki fark 10 puan"

Rapora göre Covid-19 salgınının da etkisiyle işgücünün dışına çıkış eğilimi artarken, Zamana bağlı eksik istihdamda artış ve iş bulma ümidinin kaybedilmesine paralel olarak dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark giderek açılıyor.

Raporda ağustosta dar tanımlı işsizliğin yüzde 12, buna karşın geniş tanımlı işsizliğin yüzde 22 olduğuna işaret edilerek şöyle dendi:

"Dar ve geniş işsizlik arasındaki fark bu dönemde 10 puan oldu. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni salgın dönemindeki işten çıkarma yasağının dar tanımlı işsizliği sınırlı düzeyde tutmuş olması ve işbaşında olunan sürenin azalmasıdır. Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik fırlamıştır."

"Geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 854 bin"

Raporda geniş tanımlı işsizliğe (atıl iş gücü) dair yapılan hesaplamalara da yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"TÜİK’in âtıl işgücü oranından hareketle yaptığımız hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış

geniş tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2021’de 7 milyon 854 bin olarak gerçekleşti. Ağustos 2019’da 6

milyon 558 bin mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2020’de 8 milyon 616

bin olarak gerçekleşti."