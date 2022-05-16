DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,6

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2022 ilk çeyreğini ilişkin "işsizlik ve istihdam” raporunu açıkladı. DİSK-AR'ın raporuna göre, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,6. Çalışabilir nüfustaki 64 milyon kişiden yalnızca 20,8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı bir işte çalıştığı belirtilen raporda, geniş tanımlı işsizliğinin 8.3 milyonu aştığı, gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranının da yüzde 41 olduğu kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 ilk çeyrek işsizlik oranlarını bugün açıkladı. TÜİK raporuna göre, işsizlik ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.

DİSK-AR'ın araştırmasına göre ise 2022 yılının ilk çeyreğinde işsizlik 8 milyon 367 bin kişiye ulaştı, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22.6.

TÜİK, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranını yüzde 21,1 olarak açıklarken DİSK-AR, gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 41 olduğu belirtti.

DİSK-Ar'ın KATİ hesaplamasına göre çalışma çağındaki (15 ve yukarı yaş) 64 milyon kişinin yalnızca sadece 20,8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor.

DİSK-Ar raporunda, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) oranının erkeklerde yüzde 19,1, kadınlarda ise yüzde 29,1 olarak gerçekleştiği belirtildi.