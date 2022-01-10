DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 45 bin

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) kasım ayında geniş tanımlı işsiz (atıl işgücü) sayısının 8 milyon 45 bine yükseldiğini açıkladı. DİSK-AR'ın konuya ilişkin raporunda İŞKUR ve TÜİK verileri arasında "İzah edilemez fark" olduğunu değinilerek İŞKUR verilerinde 2020-2021 Kasım arasında

"İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Kasım 2020 ve Kasım 2021 arası bir yıllık dönemde 3 milyon 4 binden 3 milyon 182 bine yükselerek 178 bin kişi arttı. TÜİK’e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı bu dönemler arası 284 bin azaldı. Ancak TÜİK yıllık işsizlik verilerinde bu eğilim yer almıyor. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinin salgın dönemindeki işten çıkarma yasağı nedeniyle karşılaştırılabilir olmadığını ve yıllık karşılaştırmada ciddi sorunlar olduğunu düşünüyoruz" açıklaması yapıldı.

DİSK-AR raporunda cinsiyete göre işsizlik oranlarında, kadınların tüm işsizlik türlerinde erkeklerden önde olduğu görülmektedir dendi.

Rapora göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,6 iken kadınlarda yüzde 14,5 olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlikte, işsiz erkeklerin oranı yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşirken, kadınlar da bu oranın yüzde 26 olduğu belirtildi. Kadın ve erkeklerin geniş tanımlı işsizlik oranındaki farkı böylece yüzde 11,9 olarak kaydedildi.

TÜİK işsizlik oranını yüzde 11,2 olarak açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise işsizlik kasımda yüzde 11,2 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı bu dönemde 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bine yükseldi.

Geniş tanımlı işsiz sayısı ise TÜİK'e göre kasımda 0,7 puan azalarak yüzde 22,1'e geriledi.

TIKLAYIN: İşsizlik oranı kasımda yüzde 11,2'yle değişim göstermedi