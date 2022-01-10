İşsizlik oranı kasımda yüzde 11,2'yle değişim göstermedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Kasım ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik kasımda yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı ekim ayında da yüzde 11,2 olarak gerçekleşmişti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 46,6'ya yükseldi.

İşgücü 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 267 bin kişi artarak 33 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik yüzde 22,3'e yükseldi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 33,2 olarak gerçekleşti. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 42,8 seviyesine yükseldi.

Geniş tanımlı işsizlik arttı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 22,1'e düştü. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı istihdam yüzde 29

Kasım ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 29,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 17,9 olarak kaydedildi.