DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,4 milyon

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) mayıs ayına ilişkin İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu açıkladı. DİSK-AR'a göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Mart 2022’de 8 milyon 356 bin kişi olarak gerçekleşti. Pandemi öncesine göre işsiz sayısı 1 milyon 536 bin arttı.

Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu da (TÜİK) mart ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik martta yüzde 11,5 artarken, işsiz sayısı 154 bin artışla 3 milyon 894 bin kişi oldu. Atıl işgücü ise yüzde 22,7 olurken, genç işsizlik yüzde 21,2 olarak kaydedildi.

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"İŞKUR ve TÜİK arasındaki fark hayatın akışına aykırı"

DİSK-AR tarafından yayımlanan raporda İŞKUR ve TÜİK'in verileri arasında 1,3 milyon işsiz fark olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"İŞKUR’un kayıtlı işsiz sayıları son bir yılda yüzde 36,5 artarken, TÜİK’in işsiz sayıları yüzde 8,4 azaldı. İki verinin bu kadar farklı seyretmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinde İŞKUR’un bu eğilimi yer almıyor. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinin salgın dönemindeki işten çıkarma yasağı nedeniyle karşılaştırılabilir değildir."

Dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki fark 11,2 puan

Raporda dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki farkın açıldığına işaret edilerek "Mart 2022’de ise dar tanımlı işsizlik yüzde 11,5 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,7 olarak gerçekleşti. Dar ve geniş işsizlik arasındaki fark bu dönemde 11,2 puan oldu." denildi.

Raporda söz konusu farkın açılmasındaki en önemli neden "salgın dönemindeki işten çıkarma

yasağının dar tanımlı işsizliği sınırlı düzeyde tutmuş olması ve işbaşında olunan sürenin azalması" olarak gösterildi.





