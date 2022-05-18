DİSK-AR: Gençler ya işsiz ya da asgari ücretli!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) 19 Mayıs'a özel olarak genç işsizlik raporu yayımladı. "Gençler ya işsiz ya da asgari ücretli!" başlığıyla yayımlanan raporda Türkiye'de 2,3 milyon genç işsiz bulunurken, yüksek öğretim mezunu olup çalışan gençlerin ise asgari ücretle çalıştığı belirtildi

Türkiye'deki genç işsizliğin dünya ortalamasının üstünde olduğuna vurgu yapılan raporda ayrıca her dört gençten 1'inin ne istihdamda ne de iş hayatında olmadığı belirtildi. Raporda genç işsizliğin AKP döneminde 5 puan artığı da ifade edildi.

TÜİK'in 16 Mayıs 2022'de yayımladığı 1. çeyrek verilerine göre Türkiye'de her iki genç kadından biri işsiz. İş aramaktan vazgeçen, iş bulmaktan ümidini kesen ve işgücü dışına çıkan gençlerin sayısı ise artmaya devam etti.

TÜİK 2021 yıllık verilerine göre gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 21,1, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 41 olarak belirlenmişti. Geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden 20 puan fazla oldu.

Türkiye genç işsizlikte üst sıralarda

Raporda Türkiye'nin genç işsizlikte dünyada üst sıralarda yer aldığı belirtildi. Mart 2022 verilerinin baz alındığı raporda genç işsizliğin G7 ülkeleri ortalamasında yüzde 9,1, OECD ortalamasında yüzde 11,1, AB-27 ülkeleri ortalamasında yüzde 14 olduğu ifade edildi.

Türkiye'de ise bu oranın yüzde 21 olduğu hatırlatıldı.

Tıp mezunu hariç üniversiteliler asgari ücret alıyor

Gençlerin pek çoğunun iş bulamadığı ve üniversite mezunlarından iş bulan gençlerin iş hayatına asgari ücretle başladığına dikkat çekilerek şöyle dendi:

"Tıp fakültesi mezunları dışında bir fakülteden mezun olan gençlerin çok büyük bir bölümü asgari ücret civarında bir ücretle çalışıyor. Mühendislik fakültesinden mezun gençlerden ücretlerinin asgari ücrete yakın bir ücretle işe başlayanların oranı yüzde 40-50 dolaylarındadır. Sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler mezunlarında bu oran yüzde 60’larda seyretmektedir. En iyi ücretle işe başlayanlar ise İslami bilimlerden mezun gençlerdir. İslami bilimler mezunlarında asgari ücret civarında bir ücretle işe başlayanların oranı yüzde 18’dir."