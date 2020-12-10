DİSK-AR'dan TÜİK'e: İşsizlik düşmüyor, artıyor; yüzde 12,7 değil, yüzde 26,4

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül 2020 dönemine ait resmi İşsizlik oranına ilişkin, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından bir açıklama yapıldı. DİSK-AR, işsizliğin arttığını belirterek "gerçek oranın yüzde 26,4" olduğunu söyledi.

İşsizliğin eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7'e gerilediği açıklanan TÜİK raporuna yanıt veren DİSK-AR, "İşsizlik düşmüyor, artıyor: İşsizlik oranı yüzde 12,7 değil, yüzde 26,4" dedi.

DİSK-AR hazırladığı raporda TÜİK verileri için şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK Eylül 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarını 10 Aralık 2020’de açıkladı. Eylül 2020 verileri Covid-19 salgınının ve ekonomik krizin olumsuz etkilerinin devam ettiğini gösteriyor.

TÜİK’e göre dar tanımlı işsizlik oranı (standart işsizlik oranı) 1,1 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Yine TÜİK’e göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2020 Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 566 binden 4 milyon 16 bine geriledi. TÜİK açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Covid-19'un istihdam üzerinde yarattığı tahribatı yansıtmıyor, tersine saklıyor. Nisan 2020’den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle TÜİK’in dar tanımlı/standart işsizlik verileri işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor.

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