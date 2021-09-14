DİSK-AR'dan Erdoğan'nın "Asgari ücret 16 kata yakın arttı" sözlerine tepki: İşçilerle buluşmada gerçekler anlatılmadı

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Asgari ücret 16 kata yakın arttı" sözlerine tepki göstererek, "İşçilerle buluşmada bu gerçekler anlatılmadı. AKP'li yıllarda kişi milli gelir 12,1 kat artarken ortalama memur maaşı 8,7 kat, kamu işçisi ücreti 6,9 kat arttı" açıklamasını yaptı.

Erdoğan bugün "İşçilerle Buluşma" programında, "Asgari ücreti 16 kata yakın arttırmamız milli gelire oranla bakıldığında en somut örnek olarak karşımızdadır. Aynı yükselişi emeklilik maaşlarında da görmek mümkün, 27 kat artan emekli maaşları var" dedi.

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DİSK-AR ise ortalama ücretleri paylaşarak, "İşçilerle buluşmada bu gerçekler anlatılmadı" açıklamasını yaptı. DİSK-AR'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"İşçilerle buluşmada bu gerçekler anlatılmadı! AKP'li yıllarda (2002-2021) kişi başına milli gelir 12,1 kat artarken, ortalama emekli aylığı 9,4 kat, ortalama memur maaşı 8,7 kat, ortalama memur emekli aylığı 7,1 kat, kamu işçisi ücreti 6,9 kat arttı." (ANKA)