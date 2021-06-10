DİSK-AR: Çalışma çağındaki 63,5 milyon kişinin sadece 18,8 milyonu kayıtlı tam zamanlı çalışıyor

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Nisan 2021 raporunu yayımladı. Raporda, hem dar hem geniş tanımlı işsizlikte artışın devam ettiği belirtilerek, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 27,4 olduğu kaydedildi. Kayıtlı ve tam zamanlı istihdamın (KATİ) hesaplandığı raporda, çalışma çağındaki 63,5 milyon kişinin sadece 18,8 milyonunun kayıtlı tam zamanlı çalıştığı belirtilirken, kadınlarda bu oranın yüzde 16 olduğu vurgulandı.

Raporda, TÜİK'in açıkladığı yüzde 13,9 olan işsizlik oranının "mevsim etkisinden arındırılmış, dar tanımlı işsizlik oranı" olduğu belirtilirken, DİSK-AR’ın ise geniş tanımlı işsizlik olarak ifade ettiği oranı yüzde 27,4 olarak açıkladı.

DİSK-AR'ın açıklaması şöyle devam etti:

"Böylece mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı son bir yılda 0,2 puan, bir aylık dönemde ise 0,9 puan arttı. Mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) oranı ise son bir yılda 0,6 puan azaldı ve son bir aylık dönemde ise 0,9 puan arttı.

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı Nisan 2021 döneminde bir önceki yıla göre 531 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin olarak gerçekleşti. Dar tanımlı işsiz son bir ayda ise 275 bin kişi arttı.

TÜİK verilerinden hareketle yaptığımız hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Nisan 2021’de 9 milyon 837 bin olarak gerçekleşti. Nisan 2020’de 9 milyon 187 bin mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 650 bin kişi arttı.

TÜİK’in yeni kullanmaya başladığı metodolojiye göre açıklanan aylık veriler oldukça sınırlı bir kapsama sahip. Aylık verilerde daha önceki TÜİK metodolojisinde yer alan pek çok ayrıntı yer almıyor. Örneğin istihdam olup çalışmayanlar aylık verilerde yok. Bu nedenle salgın döneminde istihdamda görünüp işbaşında olmayanların sayıları TÜİK verilerinde yer almıyor. Yine iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı, ümidini kaybeden işsizlerin sayısı ve genç işsizliğe ilişkin ayrıntılar TÜİK’in aylık verilerinde yer almıyor. TÜİK ayrıca üç aylık veriler açıklayacağını ve ayrıntıların burada yer alacağını açıkladı. O nedenle aylık veriler detaylı analiz yapmak için yeterli değil."

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