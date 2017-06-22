DİSK: 2016'da kamudan 85 bin kişi ihraç edildi; istihdam 60 bin azaldı

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi, 2016 yılındaki kamu ve genel işler işkolunda istihdamı değerlendiren rapor hazırladı. Buna göre, 2016 yılında kamudan 83 bin 45 kişi ihraç edildi, kamu istihdamı 60 bin 611 kişi azaldı.

"Emek Araştırma Raporu, OHAL'de kamu istihdamı ve genel işler işkolu" başlıklı raporun ilgili kısmı şöyle:

Maliye Bakanlığının verilerine göre, kamuda istihdam edilenlerin sayısı, 2016’nın ilk yarısında 3 milyon 622 bin 150 iken, OHAL şartlarının hüküm sürdüğü yılın ikinci yarısında 60 bin 611 kişi azalarak 3 milyon 561 bin 539’a düşmüştür. Oysaki 2016 yılı Temmuz ayından 2016 yılı sonuna kadar altı KHK yayınlanmış[1] ve toplamda 83 bin 45 kişi ihraç edilmiş ve 229 kişi görevlerine dönmüştür.[2] KHK’lar ile görevinden ihraç edilenler ile Maliye Bakanlığı verileri arasında yaklaşık 22 bin 205 kişilik bir fark bulunmaktadır. Bu farkın da emekli olanlar ya da çeşitli sebepler ile kamudan ayrılanlar ile birlikte kamuda yeni istihdam edilenlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Çalışanların sadece yüzde 19,2’si sürekli işçi kadrosunda

Belediye hizmetlerinde doğrudan sürekli işçi kadrosunda çalışanların oranı yüzde 19,2’dir. Geriye kalan yüzde 80,8’i ise belediyelerdeki taşeron firmalarda çalışan işçileri, kamu idarelerindeki temizlik hizmetlerini yapan taşeron işçileri ve konut işlerinde çalışan işçileri kapsamaktadır.

Belediyelerde taşeron şirketlerde çalışan işçilerin sayısı 309 bin’dir. 2015 yılı kamu istihdam verilerinde ise belediyelerce doğrudan sürekli işçi kadrosunda çalıştırılanların sayısı 113 bin 934 kişidir. Bu sayılar çerçevesinde yaptığımız hesaplamaya göre belediyelerdeki toplam istihdamın yüzde 73’ünü taşeron şirketlerde çalışan işçiler oluşturmaktadır.

Belediyelerden ihraç edilenlerin sayısı 2 bin 189 kişiyi buldu

677 Sayılı KHK ile belediyelerden ihraç edilen işçi ve memurların sayısı ise 2 bin 189’dur. Bunların 448’i işçi, 1741’i memurdur ve ihraç edilen işçilerin 191’i de sendikamızın üyesidir. Belediyelerden ihraç edilen 25 işçi ise görevine iade edilmiştir. KHK dışında iş sözleşmesi feshedilen ve askıya alınan işçilerin sayısı da oldukça yüksektir. Bu şekilde işsiz kalan üye sayımız 1.202’dir.

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