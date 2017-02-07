DİSK: 15 yılda 17 bin emekçi iş cinayetine kurban edildi; yeni anayasa ile Türkiye cehenneme dönüşecek!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), anayasa değişikliği referandumuna ilişkin aldıkları kararı ve gerekçelerini açıkladı.

Taksim Hill Otel’de düzenlenen basın toplantısında DİSK Başkanlar Kurulu'nda belirlenen sonuç bildirgesini kamuoyuna açıklayan DİSK Başkanı Kani Beko, "İki haftada hazırlanıp halk oylamasına sunulmuş böyle bir anayasa dünya tarihinde yok. Cumhuriyet tarihinin en riskli sürecindeyiz. Türkiye'nin geleceği ve kaderi tayin edilecek. Memleketin ve işçilerin geleceği için 'Hayır' diyoruz" ifadesini kullandı. "15 yılda 17 bin emekçi iş cinayetine kurban edildi; yeni anayasa ile Türkiye işçiler için bir cehenneme dönüşecek" diyen Beko, "Türkiye halkı ve emekçileri bizi 150 yıl geriye götürecek olan bu anayasa dayatmasına mahkûm değildir" diye konuştu.

13 Şubat'ta DİSK'in 50. kuruluş yılını kutlayacaklarını belirten Kani Beko, "Demokrasiyi Kurmak İçin Birleşelim" sloganıyla referanduma hayır diyeceklerini vurgulayarak, konuşmasını Nâzım Hikmet'in 'Davet' şiiri ile ile bitirdi:

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benziyen toprak,

bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu,

bu dâvet bizim....

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim...

Toplantıya, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı Rıdvan Budak, eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi de katıldı.

Sonuç bildirgesinin tam metni şöyle: