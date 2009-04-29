T24 LogoT24 Logo
Politika

DİSK: 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız

29 Nisan 2009 19:26


DİSK’in önerliğini yaptığı 100 kişilik grup Kadıköy Belediyesi karşısında bulunan alana gelerek 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de çıkan olaylarda hayatını kaybeden sendikacılar Hasan Albayrak, Dursun Odabaşı ve Levent Yalçın’ı andı.

DİSK’in liderliğinde aralarında Birleşik Metal İş Sendikası’nın da bulunduğu 100 kişilik grup 14:00’te Kadıköy Belediyesi karşısındaki otoparka gelerek 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de çıkan olaylarda hayatını kaybeden 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de çıkan olaylarda hayatını kaybeden Hasan Albayrak, Dursun Odabaşı ve Levent Yalçın’ı andı andı. Üzerinde Hasan Albayrak, Dursun Odabaşı ve Levent Yalçın’nın adını bulunduğu plakayı ağaca çakan grup, buraya karanfil bıraktı. Grup adına basın açıklaması yapan DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 1 Mayıs’ta polis kurşunu ile hayatlarını kaybeden arkadaşlarını unutmayacaklarını söyleyerek, “Burası arkadaşlarımızın hayatını kaybettiği yer. Biz her 1 Mayıs’ta burada buluşacağız ve onları anarak anılarını yaşatacağız. Hükümet 1 Mayıs’ta Taksim’de olmamızı istemiyor. Taksim bizim için inatlaşma meselesi değildir. Taksim’in işçi sınıfına yasaklanması düşünülemez. DİSK, KESK, TÜMOB ve Türk Tabipler Birliği olarak Taksim’de olacağız" dedi. Çevik kuvvet ekiplerinin de güvenlik tedbiri aldığı anma ve basın açıklamasının ardından grup olaysız olarak dağıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24