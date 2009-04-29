DİSK: 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız



DİSK’in önerliğini yaptığı 100 kişilik grup Kadıköy Belediyesi karşısında bulunan alana gelerek 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de çıkan olaylarda hayatını kaybeden sendikacılar Hasan Albayrak, Dursun Odabaşı ve Levent Yalçın’ı andı.



DİSK’in liderliğinde aralarında Birleşik Metal İş Sendikası’nın da bulunduğu 100 kişilik grup 14:00’te Kadıköy Belediyesi karşısındaki otoparka gelerek 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de çıkan olaylarda hayatını kaybeden 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de çıkan olaylarda hayatını kaybeden Hasan Albayrak, Dursun Odabaşı ve Levent Yalçın’ı andı andı. Üzerinde Hasan Albayrak, Dursun Odabaşı ve Levent Yalçın’nın adını bulunduğu plakayı ağaca çakan grup, buraya karanfil bıraktı. Grup adına basın açıklaması yapan DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 1 Mayıs’ta polis kurşunu ile hayatlarını kaybeden arkadaşlarını unutmayacaklarını söyleyerek, “Burası arkadaşlarımızın hayatını kaybettiği yer. Biz her 1 Mayıs’ta burada buluşacağız ve onları anarak anılarını yaşatacağız. Hükümet 1 Mayıs’ta Taksim’de olmamızı istemiyor. Taksim bizim için inatlaşma meselesi değildir. Taksim’in işçi sınıfına yasaklanması düşünülemez. DİSK, KESK, TÜMOB ve Türk Tabipler Birliği olarak Taksim’de olacağız" dedi. Çevik kuvvet ekiplerinin de güvenlik tedbiri aldığı anma ve basın açıklamasının ardından grup olaysız olarak dağıldı.



